- L'allenatore di Phoenix, Adigo: "Siamo le Eagles".

50.000 spettatori invece di soli 500, giocatori nazionali invece di semiprofessionisti della Regionalliga, Borussia Dortmund invece di Blau-Weiß Lohne o SV Todesfelde: l'avventura nel DFB-Pokal e nello stadio Volkspark di Amburgo sarà come un viaggio in un altro mondo del calcio per la maggior parte dei giocatori del club di quarta divisione 1. FC Phoenix Lübeck.

"Sarà molto, molto importante che riusciamo a gestire mentalmente tutte le emozioni e la presenza del pubblico. Siamo in grado di giocare a calcio," ha detto l'allenatore Christiano Adigo durante la conferenza stampa ad Amburgo giovedì per la partita di sabato (ore 18:00/Sky). Il capitano Johann Berger ha dichiarato di voler dire ai suoi compagni prima della partita più importante della storia del club, "che dovrebbero rimanere calmi e non tesi, e semplicemente dare il massimo."

Il club dello Schleswig-Holstein è nel DFB-Pokal per la seconda volta. La prima volta era nella stagione 1976/1977. Ora affrontano il gigante Borussia Dortmund - finalista della Champions League dell'ultima stagione e vincitore del DFB-Pokal per cinque volte in totale.

C'è anche pressione sull'allenatore del BVB Nuri Sahin

"Quello che ci viene incontro è una bella sfida. Lo sappiamo. Ma saremo pronti," ha detto Adigo, facendo il solito paragone biblico. Nessuno dei David contro Golia aveva una possibilità, ha detto. "Ma come è finita, lo sanno tutti." Per la sorpresa, devono combaciare molte cose, ha ammesso. "Si può solo sperare che Borussia Phoenix Lübeck sia sottovalutata."

Ma vede anche una certa pressione sul suo collega del BVB Nuri Sahin, che fa il suo debutto come allenatore della squadra di Dortmund nel DFB-Pokal. "Non vogliono perdere il primo titolo qui," ha detto Adigo. "Questo può già pesare. E quella è la nostra occasione."

Allo stesso tempo, ha mostrato grande sicurezza in se stesso: "Siamo le aquile. È noto che Dio dà alle aquile le ali e volano e volano e non si stancano mai."

Non tutti i tifosi dell'HSV sono contenti dell'affitto del "loro" stadio

Il trasferimento dallo stadio casalingo Buniamshof con una capacità di 3.000 spettatori era necessario per motivi di sicurezza. Il trasferimento allo stadio casalingo della squadra e rivale della città e della lega VfB Lübeck alla Lohmühle sarebbe stato difficile da spiegare a causa della rivalità tra i tifosi. Così è rimasto come alternativa lo stadio Volkspark di Amburgo, circa 75 chilometri più lontano.

Due giorni prima della partita ad Amburgo, erano già stati venduti 49.700 biglietti. 16.000 biglietti sono andati alla squadra della Bundesliga di Dortmund, 3.000 erano riservati ai tifosi di Lubecca. Lo stadio Volkspark ha 57.000 posti a sedere, di cui 10.000 sono riservati ai tifosi dell'HSV.

Sul piano finanziario, il trasferimento è conveniente per entrambi l'HSV e Phoenix. La squadra di Amburgo riceverà 300.000 euro. Phoenix può aspettarsi la stessa cifra. Inoltre, ci sono 209.453 euro di premio in denaro dal DFB per la partecipazione al primo turno della coppa. Il bilancio annuale di Phoenix è di circa 1,5 milioni di euro.

Tuttavia, non tutti i tifosi della squadra di casa Hamburger SV sono contenti dell'affitto. Alcuni hanno protestato con striscioni contro l'affitto dell'"arena" nella partita di seconda divisione contro l'Hertha BSC di sabato.

"Essere il buon Samaritano con Donetsk. Pensare solo ai soldi con Phoenix. Il nostro stadio non è un Airbnb, voi avvoltoi!" hanno scritto gli ultras su uno striscione. L'HSV aveva già messo a disposizione lo stadio per le partite di Champions League del club ucraino di vertice Shakhtar Donetsk.

Adigo vede la disapprovazione con calma. "Sappiamo che l'Hamburger SV ha una cultura dei tifosi molto, molto buona e grande. E tutti possono esprimere la loro opinione," ha detto l'allenatore. "Non c'è bisogno di analizzarlo troppo."

Leggi anche: