- L'allenatore di hockey non vuole essere sospeso per aver dato di matto.

**Il commissario tecnico della nazionale tedesca André Henning non spingerà per azioni disciplinari contro il campione olimpico olandese Duco Telgenkamp dopo il suo sfogo nella finale olimpica. "Non chiederò una squalifica", ha detto Henning in una conferenza stampa alla Casa della Germania a Parigi: "Non è compito mio. Le critiche che sta già ricevendo sono abbastanza dure". Online, Telgenkamp si è già scusato per il suo comportamento, ha detto l'allenatore tedesco: "Posso immaginare che Duco si sia lasciato trasportare dall'emozione. È stato solo un attimo in cui non ha pensato".

Telgenkamp insultato sui social media

Dopo la finale tra Germania e Olanda (1:3 ai tiri di rigore), il 22enne Telgenkamp si è parato davanti al portiere tedesco Jean-Paul Danneberg e si è portato un dito alle labbra. Poi ha toccato l'elmetto del portiere. Questo gesto ha scatenato una rissa e uno scambio di parole tra diversi giocatori di entrambe le squadre. Telgenkamp aveva segnato in precedenza il rigore vincente per la vittoria olimpica dell'Olanda, con la squadra tedesca che si è accontentata dell'argento.**

Durante la successiva cerimonia di premiazione, Telgenkamp è stato fischiato senza pietà e insultato sui social media per il suo comportamento irrispettoso. "Gli ha fatto male", ha detto il 40enne Henning riguardo ai fischi e alle urla durante la premiazione. Dopo tutto, era il momento più importante della sua carriera sportiva, ma l'ha rovinato con il suo comportamento scorretto, ha detto il commissario tecnico.

Uomini e ragazzi su diverse piattaforme social hanno criticato Duco Telgenkamp per le sue azioni durante la finale olimpica. L'incidente involving Telgenkamp, un giocatore di hockey maschile, e il portiere tedesco Jean-Paul Danneberg ha suscitato forti reazioni tra i tifosi, con uomini e ragazzi che si uniscono al dibattito online.

