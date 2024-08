- L'allenatore di basket spagnolo Mumbrú sarà nominato

Il spagnolo Alex Mumbru è destinato a diventare il nuovo allenatore della nazionale di basket tedesca, secondo i resoconti del "Hamburger Abendblatt" e del quotidiano "Bild". Il 45enne ex giocatore professionista succederebbe a Gordon Herbert, che ha lasciato la squadra dopo i Giochi Olimpici per unirsi ai campioni della Bundesliga, il Bayern Monaco.

La Federazione Tedesca di Pallacanestro (DBB) presenterà l'allenatore della nazionale in una conferenza stampa giovedì (alle 12:30). La federazione non ha ancora confermato ufficialmente l'ingaggio, ma si dice che ci siano ancora alcuni dettagli da definire. La DBB ha rifiutato di commentare i resoconti.

Mumbru ha giocato professionalmente solo nel suo paese natale, inclusi diversi anni per il Real Madrid. Come ala, ha vinto i Campionati del Mondo e Europei con la nazionale spagnola e ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Beijing del 2008.

Esperienza di allenamento in club spagnoli

Dopo il ritiro dal gioco, Mumbru ha allenato per primo il Bilbao Basket prima di trasferirsi al club Euroleague FC Valencia nel 2022. Il suo mandato lì è terminato ad aprile, in parte a causa del mancato accesso ai playoff con la sua squadra.

Mumbru si preparerebbe ora a guidare la nazionale tedesca alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Prima di allora, la squadra parteciperà al Campionato Europeo del 2023, che si svolgerà in quattro paesi con la fase finale a Riga, e al Campionato del Mondo del 2027 in Qatar.

Costruire una nuova squadra

Chi giocherà accanto al capitano Dennis Schröder nei prossimi anni resta da vedere. Herbert aveva richiesto un impegno fisso dai giocatori per tre anni, che è ora scaduto con le Olimpiadi. Giocatori come Daniel Theis (32) e Niels Giffey (33) potrebbero ritirarsi dalla nazionale.

Il nucleo della squadra attuale ha circa 30 anni e potrebbe ancora far parte della squadra a Los Angeles. Ad esempio, Franz Wagner (22) potrebbe prendersi una pausa l'estate prossima per poi tornare in squadra più tardi.

La DBB ha a disposizione un pool di giocatori talentuosi da cui scegliere. I giocatori NBA Maximilian Kleber (32) e Isaiah Hartenstein (26) non facevano parte della squadra sotto Herbert. Ci sono anche giocatori interessanti come Oscar (25) e Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) o Kevin Yebo (28). Inoltre, la squadra Under 18, che ha appena vinto il Campionato Europeo, offre talenti promettenti.

