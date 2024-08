- L'allenatore dell'HSV Baumgart rimane impegnato a mantenere Meffert.

"Ho reso chiaro e inequivocabile che preferirei averlo qui con noi. Gliel'ho detto personalmente e ho anche espresso il mio pensiero ai superiori," ha dichiarato Baumgart durante la sua apparizione in conferenza stampa in vista del derby di seconda divisione contro il Hannover 96 (venerdì, ore 18:30/Sky).

L'allenatore del Hamburg ha espresso il suo rispetto per Meffert. "Jonas è uno di quei giocatori che si nota subito quando non c'è. Se hai avuto la possibilità di lavorare con lui, sai di cosa parlo," ha commentato Baumgart. "E se senti queste parole, capisci quanto sono contrario alla sua partenza: non ho proprio voglia che se ne vada. Non ho l'impressione che Jonas sia interessato ad andarsene in questo momento."

L'apprezzamento di Baumgart per Meffert è stato comunicato ai vertici della 'Commissione'. L'allenatore si è opposto con fermezza alla possibile partenza di Meffert dalla squadra.

