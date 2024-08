- L'allenatore dell'HSV Baumgart ama la sua squadra.

Allenatore Steffen Baumgart è soddisfatto della sua squadra alla Bundesliga 2 del Hamburger SV. Dopo aver firmato il terzino destro svizzero Silvan Hefti, l'HSV ha riempito le posizioni chiave. "Ero già soddisfatto della squadra," ha detto Baumgart alla conferenza stampa prima della partita contro l'Hertha BSC, "e ora sono ancora più soddisfatto." Il 26enne Hefti è il quarto nuovo acquisto per gli Hanseatici dopo il centrocampista offensivo Adam Karabec (Sparta Praga), il centrocampista difensivo Daniel Elfadli (1. FC Magdeburgo) e l'attaccante Davie Selke (1. FC Colonia). Karabec e Elfadli hanno iniziato nella vittoria per 2-1 a Colonia lo scorso weekend, mentre Selke è entrato nei minuti di recupero nel suo vecchio stadio. Hefti dovrà pazientare per un posto da titolare. "È difficile per il giovane, è stato qui solo per tre o quattro giorni," ha detto Baumgart, aggiungendo che Baka potrebbe partire sulla destra se fosse in forma. Baumgart prevede di schierare una squadra simile per la prima partita casalinga della stagione (20:30/Sky e Sport1) come quella che ha vinto a Colonia. Si aspetta che Hefti sia un candidato per un posto da titolare, ma le cose potrebbero essere diverse per la prima partita del DFB-Pokal la prossima settimana contro l'SV Meppen. Il portiere Matheo Raab, che è stato fuori con un'infezione polmonare, ricomincerà ad allenarsi la prossima settimana. L'attaccante Robert Glatzel è tornato ad allenarsi con la squadra dopo un'irritazione del tendine, ma Baumgart pensa che sia troppo presto per includerlo nella squadra per la partita contro l'Hertha.

