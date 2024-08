- L'allenatore dell'Augsburg ha deciso di tornare a Berlino.

L'allenatore di Augusta Jess Thorup non è noto per le affermazioni audaci, ma prima del loro incontro di DFB-Pokal in trasferta contro la squadra di Regionalliga Viktoria Berlin, ha sollevato qualche sopracciglio con i suoi commenti. "Per me, si tratta di rimanere in coppa il più a lungo possibile", ha detto, ancora relativamente sobrio. Ma poi ha aggiunto assertivamente, "Chi lo sa: ora andiamo a Berlino - e speriamo di tornarci più tardi". Berlino è dove si tiene tradizionalmente la finale della DFB-Pokal.

Per una squadra di Bundesliga che è riuscita a superare il secondo turno della coppa solo due volte nell'ultimo decennio, e che è stata umiliata da una sconfitta per 0-2 contro la SpVgg Unterhaching nel primo turno lo scorso anno, questo era un'affermazione insolita. Ma si adatta all'immagine nuova del club - solo pochi giorni fa, i dirigenti hanno annunciato l'intenzione di perdere lo status di "accompagnatore" e mirare più in alto.

Il viaggio a Viktoria Berlin potrebbe essere un primo, piccolo segno di questo. I Fuggerstädters sono stati eliminati nel primo turno quattro volte dal 2014: due volte contro il 1. FC Magdeburg (2014, 2017), contro lo SC Verl (2019) e a Unterhaching dodici mesi fa.

Il debutto di Thorup in Pokal

Sotto Thorup, la squadra ha avuto una corsa straordinaria nella Bundesliga lo scorso anno, mancando solo una posizione più alta e la qualificazione per l'Europa League a causa di una fine di stagione deludente. "Ora è il momento per noi di lasciare il segno anche in coppa", ha esiguto l'allenatore danese, che fa il suo debutto in DFB-Pokal. La delusione a Haching è stata sotto la guida del precedente Enrico Maaßen.

Thorup ha riferito di aver già galvanizzato la squadra per il compito nella capitale. "Siamo ben preparati, prendiamo questa partita molto sul serio. Ho detto alla squadra sin dall'inizio: la nostra stagione non inizia sabato prossimo contro Werder, inizia domenica contro Viktoria Berlin".

L'allenatore ha annunciato che avrà tutti i giocatori disponibili, ad eccezione dei portieri infortunati Finn Dahmen (che sarà sostituito dal nuovo acquisto Nedilijko Labrovic) e Robert Gumny. Questo include Marius Wolf, che ha recentemente lasciato Dortmund ma deve ancora recuperare gli allenamenti, e Kristijan Jakic, che era precedentemente infortunato. Ha anche pianificato di includere giocatori che si dice siano alla ricerca di un trasferimento, come Felix Uduokhai, Ruben Vargas e Niklas Dorsch. "Tutti e tre sono disponibili e verranno considerati per la formazione iniziale", ha sottolineato Thorup.

