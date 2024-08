- L'allenatore del sindacato Svensson è soddisfatto della prova generale della Coppa DFB

Allenatore di Union Berlin Bo Svensson guarda con impazienza all'esordio stagionale dopo una prova generale positiva contro la squadra spagnola di La Liga Real Sociedad San Sebastián. "I ragazzi hanno implementato molte delle cose che volevo vedere contro una squadra di alto livello. Certo, hanno avuto qualche occasione, ma noi ne abbiamo avute di più e migliori. Il modo in cui hanno giocato in attacco, con coraggio, mi ha fatto molto piacere," ha detto Svensson dopo il pareggio per 1-1 venerdì sera. Questo sabato, Union affronterà la squadra della Regionalliga Greifswalder SC nel primo turno della DFB-Pokal.

Di fronte a 19.265 spettatori allo Stadion An der Alten Försterei, Robin Gosens ha messo in vantaggio Union dopo un cross di Benedict Hollerbach al 42'. Mikel Oyarzabal, autore del gol vincente nella finale europea contro l'Inghilterra, ha pareggiato all'82'.

Rothe ha fatto un esordio positivo dopo essere entrato nella ripresa. "È un giovane giocatore con tanto talento e potenziale. Ci darà molte gioie. Ma non è ancora un prodotto finito, questo è chiaro," ha spiegato Svensson.

I difensori Gosens e Janik Haberer, che ha giocato sulla fascia destra, sono stati costretti a lasciare il campo a causa di infortuni nella ripresa. Svensson spera che sia stato solo un precauzione.

Il numero di giocatori indisponibili era già alto prima dell'amichevole. Contro la squadra classificata al sesto posto lo scorso anno, Christopher Trimmel, Rani Khedira, Josip Juranovic, Jerome Roussillon e Kevin Volland non hanno potuto giocare.

L'incontro successivo di Union Berlin nella Bundesliga tedesca è molto atteso dall'allenatore Bo Svensson. Nonostante le assenze per infortunio, Svensson è ansioso di affrontare gli avversari della Bundesliga, sperando in un'altra prestazione promettente come quella contro la Real Sociedad San Sebastián.

Dopo la sua impressionante apparizione come sostituto, c'è grande attesa per l'impatto potenziale del nuovo acquisto Rothe nella Bundesliga tedesca per Union Berlin.

