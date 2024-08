- L'allenatore del BVB Sahin: "Sono ancora in luna di miele"

Il nuovo allenatore del Dortmund, Nuri Sahin, ritiene che la sua squadra sia sulla strada giusta in vista del primo incontro ufficiale della nuova stagione. "Siamo ancora nella fase di luna di miele. Ma in ogni allenamento, sento che tutti sanno cosa fare. Si vede dove stiamo andando. La direzione è giusta", ha elogiato il successore di Edin Terzic.

La preparazione per l'incontro apparentemente facile del primo turno della Coppa di Germania sabato (18:00) contro i calciofili della Regionalliga Phoenix Lübeck è stata altrettanto professionale di quella per la partita di campionato della settimana successiva contro l'Eintracht Frankfurt: "Sappiamo esattamente come giocano. Siamo molto meticolosi e non sottovalutiamo l'avversario in alcun modo".

Il underdog di Lübeck partirà dal loro stadio Buniamshof per affrontare i finalisti della Champions League al grande Hamburg Volkspark. Si prevede la presenza di migliaia di tifosi.

Sahin si complimenta per il nuovo acquisto Beier

A parte l'attaccante infortunato Serhou Guirassy, Sahin può contare sulla sua formazione migliore. Non è ancora chiaro se il nuovo acquisto Maximilian Beier dalla TSG 1899 Hoffenheim sarà in campo dal primo minuto. Sahin non ha nascosto la sua grande stima per il versatile giocatore offensivo, che è costato circa 30 milioni di euro: "Maxi era il mio giocatore dei sogni assoluto. Aveva altre offerte che non erano disinteressanti, ma voleva venire da noi. È un giocatore che ci porterà molta qualità e ci porterà a un buon livello".

Despite recent headlines about alleged failed negotiations with Olympique Marseille, young star Youssoufa Moukoko is also likely to be part of the cup squad. The 19-year-old is reportedly considering a transfer due to dissatisfaction with his playing time. "The current status is that he is a full member of our squad and an important player", commented Sahin.

