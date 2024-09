L'allenatore dei Raiders di Las Vegas propone di consigliare a Tua Tagovailoa di ritirarsi dopo il suo ultimo incidente di commozione cerebrale.

Lo scorso giovedì, durante la sconfitta 31-10 contro i Buffalo Bills, Tagovailoa ha dovuto lasciare il campo nel terzo quarto a seguito di un colpo alla testa mentre tentava un tackle per un primo down, causato dal safety dei Bills Damar Hamlin.

Al Hard Rock Stadium di Miami Gardens, il 26enne è rimasto immobile a terra e ha ricevuto le cure del personale medico dei Dolphins. Tagovailoa è poi uscito dal campo con le sue gambe, consegnando l'elmetto al quarterback di riserva Skylar Thompson.

Successivamente, l'allenatore dei Raiders Josh Pierce ha consigliato a Tagovailoa di ritirarsi dal football.

"Gli consiglierei di appendere gli scarpini, non ne vale la pena", ha detto Pierce ai reporter venerdì. "Non vale la pena partecipare al gioco - non ho mai visto niente del genere succedere a qualcuno tre volte prima. È spaventoso. Si può vedere l'allarme sui volti dei giocatori in campo e tutti si precipitano ad aiutare Tua".

Tagovailoa aveva già subito una serie di commozioni cerebrali, subendo più casi durante la stagione 2022. Nel 2023, ha confessato di aver considerato di abbandonare il football per un po' a causa di questi problemi neurologici persistenti.

"Penso semplicemente che a un certo punto vivrà più a lungo della sua carriera nel football", ha continuato Pierce. "Pensa alla tua famiglia".

L'allenatore dei Miami Dolphins Mike McDaniel ha sottolineato il benessere di Tagovailoa rispetto al futuro della sua squadra dopo l'incidente.

"La cosa più importante è che si rimetta ogni giorno", ha detto McDaniel ai reporter durante una conferenza stampa video venerdì. "Il modo migliore in cui posso contribuire è non cercando di speculare sulle conseguenze del football".

McDaniel ha rapidamente respinto le domande sul fatto che Tagovailoa stesse considerando il ritiro.

"Esplorare quell'argomento sarebbe estremamente inappropriato per me", ha risposto McDaniel. "Stai parlando della sua carriera, non è vero? È la sua carriera che gli appartiene".

"Tua è il protagonista di questa situazione", ha ribadito McDaniel in seguito. "I suoi pensieri, sentimenti e ambizioni sulla sua vita e carriera, insieme agli esperti neuroscienziati, detengono il potere su queste decisioni".

Il giornalista di CNN Jacob Lev ha contribuito alla cronaca.

Despite the concerns about his health, Tagovailoa expressed his love for the sport and his desire to continue playing, citing the utility and thrill it brings him.

The NFL is currently reviewing the incidents surrounding Tagovailoa's concussions to ensure the safety of all players in future sports events.

