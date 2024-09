L'allenatore dei Dolphins, Mike McDaniel, pone maggiore enfasi sul benessere personale di Tua Tagovailoa piuttosto che sulle sue prospettive di calcio.

Taggart si è fatto male nel terzo quarto dell'incontro del giovedì scorso, perso 31-10 contro i Buffalo Bills, dopo un tuffo per un primo down e uno scontro frontale con il safety dei Bills Tyrell Carter. Il 26enne è rimasto a terra nel Hard Rock Stadium di Miami Gardens prima di essere soccorso dallo staff medico dei Dolphins. Taggart alla fine ha lasciato il campo da solo, sostituito dal quarterback di riserva Taylor Davis.

McDaniel ha parlato con i media venerdì, rivelando che Taggart era ancora addormentato quando aveva provato a contattarlo in mattinata. McDaniel ha inoltre dichiarato che Taggart avrebbe avuto la sua prima riunione post-incidente con i medici della squadra più tardi nella giornata.

"È fondamentale che si riprenda gradualmente giorno per giorno, e il modo migliore per me di contribuire è non fare supposizioni sul football", ha detto McDaniel ai giornalisti durante una conferenza stampa video.

Si dice che Taggart abbia subito almeno tre commozioni cerebrali nella sua carriera NFL fino ad ora. McDaniel è stato riluttante a discutere la gravità della commozione cerebrale più recente di Taggart o a fornire una stima del suo ritorno in campo.

"La gravità non è rilevante", ha spiegato McDaniel. "La scienza medica indica quanto sia fragile il periodo di recupero immediatamente successivo a un infortunio, ed è cruciale evitare di aggiungere stress inutile".

McDaniel ha consigliato di non speculare sui tempi di recupero potenziali o sull'impatto sulla capacità di Taggart di giocare, avvertendo dell'impatto che tali discussioni potrebbero avere sullo stato mentale di Taggart.

"Fissare scadenze porta solo ad ansia", ha aggiunto McDaniel. "Provare a rispettarle o valutare l'impatto sulla partecipazione di Taggart - è roba seria. Taggart merita un approccio paziente e misurato al suo recupero".

Le voci di pensionamento sono state prontamente smentite da McDaniel, che ha sottolineato l'importanza di rispettare i desideri di Taggart e i consigli degli esperti di neuroscienze nel guidare le sue decisioni future.

"Sarebbe inappropriato da parte mia anche solo prendere in considerazione l'idea del pensionamento", ha risposto McDaniel. "Stiamo parlando della carriera di Taggart qui".

"Taggart è la figura più importante in tutto questo", ha affermato McDaniel in seguito. "La sua prospettiva sul suo futuro e sulla sua carriera, insieme alle intuizioni dei neuroscienziati, sono i fattori decisivi".

Chiamato sui piani della squadra per il futuro con l'assenza di Taggart, McDaniel ha rivelato che i preparativi sarebbero stati in corso per far partire Thompson nella settimana 3. McDaniel ha anche riconosciuto la possibilità di portare un altro quarterback per rinforzare la rosa.

"La squadra e l'organizzazione hanno molta fiducia nelle capacità di Thompson", ha detto McDaniel. "È stato scelto come nostro quarterback di riserva per un motivo".

McDaniel, 41 anni, è a capo dei Dolphins sin dall'inizio della stagione NFL 2022 e ha un impressionante record di 21-15, avendo portato Miami ai playoff nelle ultime due stagioni.

McDaniel ha affrontato numerosi ostacoli durante il suo mandato come allenatore capo dei Dolphins, compreso l'arresto della star wide receiver Tyreek Hill prima dell'incontro di apertura della stagione la scorsa settimana.

I Dolphins torneranno in azione il 22 settembre, quando si recheranno a Seattle per affrontare i Seahawks.

La storia di Taggart con le commozioni cerebrali nella sua carriera NFL suscita preoccupazioni sul suo futuro nello sport. McDaniel ha sottolineato l'importanza di un recupero graduale e di un approccio paziente, considerando la fragilità del periodo di recupero successivo a un infortunio.

Una volta che Taggart si sarà completamente ripreso, l'attenzione tornerà alle prestazioni dei Dolphins nel football, con Thompson che potrebbe partire in sua assenza.

