L'allenatore dei Dolphins esprime una crescente frustrazione per la situazione difficile di Tyreek Hill, affermando: "Mi è sempre più difficile non sentirmi più arrabbiato più ci rifletto".

"Mi sto trovando a faticare di più a mantenere la calma più ci penso," ha dichiarato McDaniel in una conferenza stampa.

"E questo perché i miei compagni di squadra e il loro stato emotivo, che posso capire in un certo senso, e poi il problema è che so di non poter comprendere appieno le loro sensazioni, poiché non ho vissuto ciò che hanno vissuto loro."

"Credo che sia giusto aspettare tutti i fatti prima di trarre conclusioni affrettate, ma le emozioni che mi sono state condivise sono senz'altro preoccupanti," ha continuato McDaniel.

"Tuttavia, due aspetti positivi sono emersi da questa sfida. Sono immensamente orgoglioso dei miei compagni di squadra che hanno dimostrato solidarietà, e sono altrettanto orgoglioso del fatto che abbiano compreso l'importanza della loro piattaforma e intendano utilizzarla saggiamente."

McDaniel è stato interrogato sulla polizia che ha trattenuto il video della bodycam dell'evento, sostenendo che è in corso un'indagine degli Affari Interni.

"Per poter esprimere un'opinione, è necessario avere tutti i fatti," ha risposto McDaniel.

"Ho fiducia nel fatto che tutto verrà esaminato. Credo che questo problema sia troppo importante per essere ignorato, quindi immagino di non essere a conoscenza dei dettagli in questo momento."

"I fatti sono essenziali, quindi credo che sia fondamentale per tutti permettere un processo equo perché tutte le informazioni vengano alla luce," ha aggiunto McDaniel.

McDaniel ha suggerito che la settimana corta che precede la partita in casa potrebbe fungere da forma di terapia per i giocatori.

"C'è molto da pensare in positivo, e a volte, questo può essere il nostro alleato migliore - fornendoci la distrazione finale," ha dichiarato McDaniel.

"Non posso parlare specificamente di questa situazione, ma ci sono state innumerevoli occasioni in cui le distrazioni e la camaraderie hanno offerto conforto e rinforzo ai giocatori in momenti difficili."

I Dolphins affronteranno i loro rivali di division, i Bills, allo Hard Rock Stadium di Miami Gardens, a partire dalle 20:15 ET di giovedì sera.

