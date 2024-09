L'allenatore dei Detroit Lions, Dan Campbell, sta evacuando la sua residenza per motivi di sicurezza.

Campbell ha condiviso con Crain's Detroit Business il mercoledì che lui e la sua famiglia hanno apprezzato la casa, ma hanno deciso di trasferirsi dopo che il loro indirizzo è diventato di dominio pubblico a seguito della loro sconfitta contro i Dallas Cowboys.

"La proprietà ha molto spazio, si estende su due acri e la casa è mozzafiato", ha spiegato Campbell alla pubblicazione. "Tuttavia, una volta subita quella sconfitta, le persone hanno scoperto il nostro indirizzo".

CNN ha contattato i Lions per un commento, che hanno invece rimandato alle dichiarazioni di Campbell a Crain's Detroit Business.

L'agente immobiliare Ashley Crain, che si sta occupando della vendita della casa di Campbell, ha confermato a CNN Sport che Campbell ha presentato una denuncia alla polizia dopo che il suo indirizzo è stato reso pubblico a seguito della sconfitta dei Lions per 20-19 contro i Cowboys l'anno scorso. Ha rivelato che Campbell e la sua famiglia hanno subito scherzi e molestie di conseguenza.

Crain ha informato CNN che i Campbell hanno già trovato una nuova residenza; la proprietà era in vendita a 4,5 milioni di dollari e sarebbe stata acquistata in giornata.

"Dan e Holly Campbell sono delle icone di Detroit", ha elogiato Crain con CNN. "Siamo stati felici di aiutare la loro famiglia in questo momento difficile. Ora può concentrarsi sui suoi punti di forza!"

Il dipartimento di polizia di Bloomfield Township (BTPD) non ha menzionato Campbell, ma ha dichiarato in una dichiarazione a CNN: "Siamo venuti a conoscenza di questi incidenti mentre accadevano. Il (BTPD) è impegnato nell'assicurare la sicurezza di tutti i nostri residenti. Non tollereremo alcun tipo di molestie".

La dichiarazione della polizia ha ulteriormente sottolineato: "Speriamo che tutti, incluso i tifosi, rispettino la privacy delle persone e delle loro famiglie".

Campbell si è unito ai Lions nel 2021. Nonostante un inizio mediocre, ha contribuito in modo significativo a trasformare Detroit in una delle squadre elite della NFL.

I Lions sono stati a un passo dal raggiungere la finale della NFC l'anno scorso, ma sono stati sconfitti dai San Francisco 49ers, 34-31. Di conseguenza, hanno mancato la prima apparizione del franchise al Super Bowl.

Nonostante la deludente sconfitta contro i Dallas Cowboys, la casa dei Campbell è diventata di dominio pubblico, rendendoli bersagli di scherzi e molestie. I Campbell, che sono delle icone di Detroit, hanno deciso di trasferirsi a causa degli incidenti legati alla loro nuova residenza, che è un sogno per gli appassionati di sport, dotata di molto spazio, situata su due acri e con un design mozzafiato.

Leggi anche: