L'Allemagne è in fase di letargia economica persistente durante il periodo estivo.

Germania: il rallentamento economico persiste nel quarto trimestre estivo, secondo la Bundesbank. Come riportato nel loro rapporto mensile pubblicato giovedì, "l'economia tedesca sta ancora affrontando condizioni difficili". C'è la possibilità che il PIL rimanga invariato o addirittura diminuisca leggermente tra luglio e settembre, dopo una flessione dello 0,1% nella primavera. Due trimestri consecutivi di crescita negativa teoricamente porterebbero a una recessione. Tuttavia, la Bundesbank insiste sul fatto che non si prevede un significativo, diffuso e prolungato rallentamento economico al momento.

La banca ha evidenziato diversi fattori che contribuiscono a questo persistente rallentamento. "L'incertezza della politica economica sta avendo un impatto negativo sulle decisioni di investimento delle imprese", hanno notato. Inoltre, "i costi di finanziamento in aumento stanno riducendo l'interesse per i beni e i servizi di costruzione".

although there are hints of a slight upgrade in overseas orders, "questo non è stato sufficiente a ridurre l'ammontare complessivo dell'industria". Nonostante la crescita salariale e i prezzi più bassi, la spesa privata rimane fiacca. Indicatori come il sentiment dei consumatori e le immatricolazioni di auto nuove suggeriscono che i consumatori continuano a essere cauti nelle loro spese.

La Bundesbank non sta ancora dando il via libera all'inflazione. Anche se ad agosto si è verificato un inaspettato calo del tasso di inflazione, secondo gli standard europei, al 2%, si prevedono cifre più alte nei prossimi mesi. Si prevede che il tasso di inflazione rimarrà basso a settembre, ma poi inizierà a risalire. "A partire da ottobre, i prezzi dell'energia, che erano precipitati significativamente nell'autunno dello scorso anno, contribuiranno da soli al tasso annuale", afferma il rapporto mensile. Inoltre, l'aumento principale dei prezzi è improbabile che diminuisca significativamente a causa degli aumenti salariali sostanziali che partono da una base elevata.

