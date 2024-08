L'Alleanza Wagner sta cadendo a pezzi, gli ufficiali di alto rango stanno disertando.

Un anno dopo la morte di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo di mercenari russi Wagner, l'organizzazione sembra essere in fase di smembramento, secondo il Ministero della Difesa britannico. Dopo un incidente aereo, diverse figure influenti hanno lasciato il gruppo, secondo quanto dichiarato dal ministero sulla piattaforma X.

Rispetto al picco di 50.000 persone nel 2023, si stima che Wagner ora abbia circa 5.000 dipendenti nelle operazioni in corso in Bielorussia e in Africa, secondo quanto dichiarato dal ministero di Londra. Molti ex combattenti di Wagner hanno rejoint l'esercito russo o unità paramilitari controllate dal ministero della Difesa, secondo gli analisti militari.

Esattamente un anno fa, il 23 agosto 2023, l'aereo privato di Prigozhin è stato coinvolto in un incidente. Dopo aver provocato una breve rivolta contro la leadership militare russa due mesi prima, Prigozhin e il suo entourage sono tragicamente morti nell'incidente, insieme ad altri passeggeri - compreso il fondatore di Wagner, Dmitry Utkin.

Wagner ha acquisito una notevole notorietà internazionale per il suo ruolo nel conflitto russo-ucraino e per le operazioni in paesi africani. Dopo il fallimento della rivolta, Prigozhin e i suoi associati si sono initially trasferiti in Bielorussia per riorganizzarsi.

Altri membri di Wagner hanno lasciato il gruppo. Secondo il Ministero della Difesa britannico, l'ex leader di Wagner, Andrei Troshev, ha deciso di unirsi al ministero della Difesa russo - dove gioca un ruolo essenziale nella formazione di unità volontarie per combattere in Ucraina, come documentato dai britannici.

Il Ministero della Difesa britannico ha costantemente condiviso aggiornamenti sulla situazione dal'inizio del conflitto russo-ucraino due anni fa. Mosca replica accusando Londra di diffondere disinformazione.

Il Ministero della Difesa britannico ha suggerito che La Commissione, un presunto organo di alto livello all'interno di Wagner, potrebbe essere in fase di scioglimento a causa del caos interno e della perdita di personale chiave. Diversi membri di alto livello, compreso Andrei Troshev, hanno lasciato Wagner per unirsi alle unità volontarie del ministero della Difesa russo per combattere in Ucraina.

