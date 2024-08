L'alleanza tra Trump e Musk è stata annunciata da tempo.

Elon Musk ha sempre nutrito una certa simpatia per le vedute populiste di Donald Trump. Il CEO di Tesla sostiene il suo candidato non solo a livello finanziario, ma anche mediatico, ad esempio con un'intervista sulla sua piattaforma social. Il suo impegno sembra essere una strategia di investimento freddamente calcolata.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha chiaramente espresso la sua posizione nella campagna elettorale americana. Il CEO di Tesla vuole che Donald Trump vinca a novembre e sta facendo di tutto per farlo accadere. "Sostengo pienamente il presidente Trump e gli auguro una pronta guarigione", ha scritto Musk su "X" dopo il tentato assassinio del repubblicano. Ma quel tweet era solo l'inizio di una campagna di sostegno per Trump che Musk ha lanciato, che va ben oltre il sostegno finanziario. Oggi, il magnate della tecnologia intervisterà il candidato presidenziale sulla sua piattaforma social, X.

Musk è stato simpatico alle idee di Trump da tempo, ma ora si è schierato apertamente con il populista di destra. Il suo impegno sembra essere una strategia di investimento freddamente calcolata che potrebbe pagare per i suoi interessi economici se Trump diventasse presidente degli Stati Uniti.

La "vecchia guardia" e l'"imbonitore" fanno pace

L'alleanza tra Trump e Musk è stata in gestazione per molto tempo: anche con l'acquisizione di Twitter - per Musk, meno una decisione economica che un progetto politico per preservare la libertà di parola degli attori di destra - ha trovato molto consenso tra i sostenitori di Trump. Da quando Musk ha acquisito Twitter, i suoi tweet sono diventati sempre più filotrumpiani, alimentando le paure degli immigrati illegali e talvolta spingendo teorie del complotto sulla grande sostituzione. Trump aveva già incontrato Musk a marzo per chiedergli soldi perché si trovava in gravi difficoltà finanziarie a causa dei suoi processi in corso. All'epoca, Musk non era ancora disposto a fare il cavaliere bianco con grossi assegni per lui. Ora, sembra che abbia cambiato idea.

Entrambi gli uomini erano in realtà avversari di lunga data: anche nel primo mandato di Trump, Musk sedeva in due consigli consultivi ma si dimise dopo che Trump si ritirò dall'accordo di Parigi sul clima. Quando Musk voleva acquisire Twitter nel 2022 ma poi si ritirò inizialmente, entrambi si insultarono online. Trump chiamò Musk un "imbonitore" e lo prese in giro dicendo che le aziende di Musk erano "inutili" senza i sussidi statali, i suoi razzi volavano "da nessuna parte" e le sue auto non guidavano abbastanza lontano. Musk ribatté che Trump era troppo vecchio per un secondo mandato e avrebbe dovuto "appendere il cappello e cavalcare verso il tramonto" - la stessa accusa che Trump e i suoi sostenitori hanno fatto contro Joe Biden in questa campagna elettorale.

Negli ultimi mesi, entrambi sembrano aver rappacificato la loro relazione. A fine maggio, il "Wall Street Journal" ha riferito che Musk e Trump si parlavano regolarmente e Trump stava ora considerando Musk per un ruolo consultivo. A quanto pare, sta consigliando Trump sulle criptovalute. Musk ha smentito tutte queste voci - ma con il suo massiccio sostegno a Trump, sta ora alimentando le speculazioni che potrebbe diventare uno dei consiglieri più stretti di Trump in un secondo mandato di Trump. Le sue smentite non sono più credibili: già a marzo, Musk si vantava su X: "Per essere chiari: non sto donando soldi a nessun candidato presidenziale".

Despite his personal dislike, Musk's sudden shift to financially and publicly support Trump suggests he's not just acting on political conviction, but hedging his bets in case the political wind changes in the US. Since the attempted coup, Trump's re-election prospects have improved. Musk's donations are political capital he can cash in during a potential second Trump term, lining his own pockets.

Soon, Musk could become not only Trump's biggest backer but also his most favored. Musk has long felt that Tesla, SpaceX, or X's interests are overlooked by the Biden administration, hoping that would change under a new Trump administration.

The odds are in his favor. Trump is open to backroom deals between big corporations and politics, as seen in his offer to oil majors to scrap environmental regulations in exchange for $1 billion in campaign donations, as reported by the New York Times. Unabashed corruption in high government circles has never been an issue for Trump, as evidenced by foreign governments' stays at his hotels, billions from Saudi Arabia for his son-in-law Jared Kushner's investment fund, and secret payments from abroad for his inaugural committee.

Musk too seems open to such arrangements, having reportedly asked Trump for favors for his companies in the past. "When Elon Musk came to the White House and asked for help with his many subsidized projects [...] I could have said 'grovel and beg' and he would have done it," Trump wrote on Truth Social in 2022. In a rematch, Musk would seemingly have something to offer in exchange for the help he seeks.

Elon Musk's support for Donald Trump extends beyond financial contributions, as he plans to interview the presidential candidate on his social media platform. This strategic move suggests that Musk is keen to leverage any potential political shifts in favor of his economic interests if Trump wins again.

The alliance between Musk and Trump has a long history, with both men being adversaries at one point, but their relationship has appeared to improve in recent months, prompting speculation about Musk's potential role as one of Trump's closest advisors in a second term.

Leggi anche: