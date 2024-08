- L'alleanza tra CDU, SPD e il partito dell'assistente <unk> qual è la situazione?

La situazione è grave e il pool di alleati plausibili è limitato: da settimane si discutono in Turingia le potenziali alleanze con il partito BSW di Wagenknecht. Qual è il punto di queste alleanze e si concretizzerà qualcosa alla fine? Secondo i sondaggi, un'alleanza peculiare tra CDU, BSW e SPD sembra essere l'unica speranza per un governo di maggioranza in Turingia. Dopo quasi cinque anni di governo minoritario, la stabilità politica è diventata un tema cruciale nella campagna elettorale dello stato. Anche due settimane prima delle elezioni del 1º settembre, i potenziali partner si stanno ancora comunicando sottovoce, oscillando tra insulti e manifestazioni d'affetto, calma e isteria.

Il problema è che, secondo i sondaggi, una maggioranza senza il coinvolgimento di AfD o BSW non è realizzabile in Turingia. Poiché nessuno vuole formare una coalizione con AfD, etichettata come estremista di destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato, ora l'attenzione è tutta sulla Wagenknecht.

Il partito BSW stabilisce le prime regole del gioco

Lo scambio di attacchi e flirt è stato chiaro la scorsa settimana in un dibattito televisivo che includeva la candidata principale del BSW, Katja Wolf. "Conosco Frau Wolf da tempo e oggi ci sono state alcune discussioni pragmatiche", ha detto Georg Maier, candidato principale dell'SPD in Turingia, visibilmente teso. Ma se il BSW pensa di poter stabilire condizioni che non possono essere soddisfatte in Turingia, "stai rendendo le cose più difficili per la gente". "Vediamo cosa possiamo fare insieme, con i democratici!"

Wagenknecht aveva reso la sua posizione sulla guerra e sulla pace una condizione per la partecipazione del suo partito al governo. Maier l'ha definita estorsione e il candidato principale della CDU, Mario Voigt, ha respinto da allora qualsiasi ingerenza esterna. Questo argomento potrebbe servire come potenziale divisore se ci fossero trattative di coalizione tra i tre partiti. Tuttavia, i partiti federali di CDU e SPD stanno dando piena autonomia alle loro associazioni statali della Sassonia e della Turingia. Recentemente, la presidente dell'SPD Saskia Esken ha ribadito che le associazioni statali non necessitano di guida dal livello federale su questa questione.

Il politologo di Erfurt André Brodocz vede le condizioni stabilite dal BSW come segnali ai votanti e agli indecisi. "Penso che queste siano condizioni che rassicurano i votanti che il partito è fermo nelle sue convinzioni", dice. A livello statale, dovrebbe essere possibile trovare soluzioni durante le trattative di coalizione. "È un marcatore che è stato stabilito, ma non è un ostacolo insormontabile".

Alleanze con AfD

Un'alleanza del genere potrebbe essere rischiosa per la CDU, data la storia di Wagenknecht come simbolo della piattaforma comunista del partito di sinistra, che in passato ha anche sostenuto alcune posizioni staliniste, e il suo passato nel SED. Il ministro presidente della Turingia Bodo Ramelow (Sinistra) spesso sottolinea questo. Per lui, è una contraddizione che la CDU escluda una coalizione con il suo partito di sinistra, ma sia aperta a una con il partito di Wagenknecht a livello statale. Una coalizione con il BSW nel governo federale sarebbe probabilmente incontrata con approvazione universale tra i cristiano-democratici.

Infine, le dichiarazioni dei rappresentanti del BSW sulla gestione dell'AfD hanno suscitato scalpore. In un dibattito televisivo, Wolf non ha escluso di votare per le proposte dell'AfD se fossero ragionevoli. Tuttavia, l'esperto Brodocz ha argomentato che questo non apre la porta a una collaborazione BSW-AFD, poiché il BSW ha chiaramente definito i suoi confini. Inoltre, gli accordi di coalizione prevedono Typically include rules against voting with other parties.

Una gara serrata per il secondo posto

Brodocz trova più interessanti le dichiarazioni sull'informale tolleranza di un governo minoritario. In una simile situazione, se il candidato principale della CDU Mario Voigt perseguisse un governo minoritario senza il coinvolgimento del BSW, il partito di Wagenknecht, insieme all'AfD, potrebbe far passare leggi in parlamento - bypassando il governo. Questo è simile a ciò che ha sperimentato la coalizione rossa-rossa-verde di Ramelow, con la CDU che ha ripetutamente utilizzato i voti dell'AfD per far passare le proprie leggi e addirittura abbassare le tasse. Brodocz suggerisce che le dichiarazioni del BSW sull'AfD potrebbero essere un segnale alla CDU che stanno spingendo per una collaborazione formale. Il messaggio: Meglio governare con noi, o ti supereremo in parlamento.

Nei sondaggi, la CDU è al secondo posto dietro l'AfD con valori tra il 21 e il 23 percento. Il BSW segue a ruota con il 19-21 percento. Brodocz non esclude che Katja Wolf possa superare Mario Voigt. Una differenza di due punti percentuali è all'interno dell'errore

Leggi anche: