- L'alleanza tra CDU e BSW è caratterizzata da sfumature di cremisi e nero profondo?

Gruppo ex-Comunista e Possesso CDU - Una Scommessa?Si sta parlando molto delle possibili intersezioni tra la CDU e l'Allanza per Sahra Wagenknecht (ASW) guidata da Sahra Wagenknecht. Tuttavia, sembra che tutti si stiano tenendo sul vago riguardo a questa questione. Anche il leader della CDU Friedrich Merz ammette: "Ho una sensazione riguardo alla persona di Sahra Wagenknecht, ma non posso giudicare chi altro ha aderito a questo gruppo".

Merz si riferisce all'ASW come a "una sorta di scatola misteriosa o pericolosa", a causa della sua fondatrice, Wagenknecht, che in passato è stata membro dell'SED e ha poi assunto posizioni di sinistra radicale nel Partito della Sinistra. In precedenza, Merz aveva definito Wagenknecht "estremista di destra in alcuni aspetti, estremista di sinistra in altri". Dopo le pressioni dei campaigner delle elezioni eastern, ha reso la questione della collaborazione una competenza degli stati.

Dopo le elezioni statali nella Sassonia e nella Turingia, sembra che l'Unione non possa evitare l'ASW. Senza questo nuovo arrivato, potrebbe essere difficile trovare maggioranze democratiche oltre l'AfD.

CDU: L'ASW Non è il Compagno Ideale"Non è un compagno che accoglieremmo", dice Thorsten Frei, responsabile degli affari parlamentari dell'Unione e alleato di Merz. Questo vale probabilmente anche per l'ASW. Tuttavia, la fondatrice dell'ASW, Wagenknecht, che si è dissociata dal suo passato comunista e rappresenta una miscela di vedute di destra e di sinistra con la sua ASW, ha qualcosa da dire sulle sovrapposizioni con l'Unione.

Menziona argomenti come l'istruzione, la protezione delle scuole e la sicurezza interna. "Potrebbero esserci alcune sovrapposizioni", dice Wagenknecht, che ha ottenuto risultati a due cifre con l'ASW in entrambi gli stati. "Vedremo, dobbiamo discuterne".

Ostacolo: Politica EsteraAnche se la politica estera non viene decisa a livello statale, Wagenknecht ha posto una condizione che l'Unione potrebbe trovare difficile da accettare: i governi statali che coinvolgono l'ASW dovrebbero sostenere soluzioni diplomatiche nella guerra in Ucraina e non concentrarsi solo sulle consegne di armi. Dovrebbero anche opporsi alla stazione di missili USA a medio raggio in Germania. "Si tratta dell'adozione di una posizione da parte del governo statale", dice Wagenknecht. Il rispettivo ministro presidente dovrebbe anche rappresentare questa posizione all'esterno.

Frei si oppone fermamente al legame tra le coalizioni statali e le questioni di politica estera: "La CDU non può farlo". Merz vuole mantenere il sostegno all'Ucraina e alla stazione di missili. Il ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, potrebbe avere meno problemi con questo: ritiene che una posizione diversa sulle consegne di armi all'Ucraina sia possibile.

Terreno Comune: IstruzioneIn settori in cui le decisioni vengono effettivamente prese a livello statale, la CDU e l'ASW potrebbero trovare un terreno comune. Nella politica dell'istruzione, la CDU nella Turingia mira a garantire che " finally the best education is consistently provided". Vogliono attrarre più insegnanti, migliorare la formazione degli insegnanti e integrare meglio i candidati laterali.

L'ASW non ha problemi con questo. Secondo i principi dell'ASW, ci sono anche ambizioni maggiori: "Il sistema scolastico tedesco, con i suoi 16 curricula distinti, grandi classi e selezione precoce, nega opportunità educative e di vita ai bambini di famiglie meno privilegiate". Tuttavia, la CDU è improbabile che spinga per una riforma completa del sistema scolastico federale.

Despite reservations, there are also overlaps with the Alternative for Germany (AfD): "It appears that the AfD leans towards reasonable immigration policies." Sahra Wagenknecht has long advocated for strict migration limits and reducing social benefits for rejected asylum seekers - like the Union. This is only partly a state issue, but it should not cause issues for coalitions.

The AfD also acknowledges: "We also see overlaps in social policy." In the CDU, this includes topics like opposing cannabis legalization or agreements in family policy.

Common ground: Climate protection, economy, and social policy

Both sides are quite similar on climate protection, agreeing that it's important in principle but not a top priority at the moment. Wagenknecht advocates for continued use of combustion engines and opposes the 120 km/h speed limit on highways, which the CDU supports. A study by the CDU-affiliated Konrad Adenauer Foundation (KAS) from June shows that AfD voters' views on climate protection and economic growth are close to those of CDU/CSU voters.

The KAS study also shows proximity between Union voters and AfD on social policy. On a scale of 0 to 10, the Union leans more towards "lower taxes and contributions, fewer social welfare benefits" than the AfD. Wagenknecht wants better pension benefits, even at the cost of higher contributions, which the CDU opposes. However, this is not a state issue.

Moving toward the Left party?

The CDU has no incompatibility resolution regarding the AfD, unlike the Left party, from which Wagenknecht's faction split in October 20XX. A 2018 CDU party congress resolution states: "The CDU Germany rejects coalitions and similar forms of cooperation with The Left party as well as with the Alternative for Germany."

Merz now reiterates: "The resolution stands. And dealing with it will then also be the responsibility of the two state associations in Saxony and in Thuringia."

In Turingia, un governo di coalizione non-AfD potrebbe richiedere un certo tipo di supporto dalla Sinistra. Di conseguenza, Ulrike Grote-Röthig, leader della Sinistra in Turingia, sta incoraggiando l'Unione a considerare una partnership. Tuttavia, si prevede una forte opposizione da parte di importanti associazioni degli stati occidentali all'interno della leadership della CDU.

C'è anche molta esitazione all'interno del partito riguardo all'associazione con AfD. La domanda "il rosso può mescolarsi con il nero?" continua a causare confusione per Merz, mentre riflette sulla "questione C" dell'Unione.

