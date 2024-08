L'Alleanza si sta concentrando su figure influenti che promuovono le ideologie islamiste.

Dopo l'incidente di Solingen, si è registrato un aumento delle richieste di misure più severe contro la propaganda islamica online. La Commissaria del Governo Federale per la Migrazione, Reem Alabali-Radovan, ha sottolineato a Berlino l'importanza di concentrarsi sui servizi di messaggistica e sulle piattaforme dei social media. Ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all'uso di queste piattaforme da parte di predicatori dell'odio e di figure islamiche influenti per-targetizzare i giovani.

Il Bundeskriminalamt (BKA) ha espresso preoccupazione per l'aumento della radicalizzazione tra bambini e giovani adulti da parte di gruppi estremisti islamici, secondo un rapporto di Watson. Il BKA ha dichiarato che il livello di rischio del terrorismo islamico in Germania rimane alto e che molte persone vengono radicalizzate esclusivamente attraverso mezzi online. L'intensità emotiva del conflitto Israele-Gaza e la situazione umanitaria sul campo contribuiscono a questa radicalizzazione, che i gruppi islamici sfruttano per la loro propaganda.

La politica verde Lamya Kaddor ha sostenuto regolamentazioni più strette dei social network. Durante un'intervista su Phoenix, ha messo in guardia dal "turbo-radicalizzazione", un processo di radicalizzazione rapido che si verifica in poche settimane. Ha affermato che è inaccettabile che i crimini vengano pianificati nei minimi dettagli attraverso piattaforme come Telegram e che i responsabili coordinino le loro attività lì. Di conseguenza, ha suggerito che gli operatori delle piattaforme dovrebbero essere ritenuti responsabili.

La Ministro degli Esteri Annalena Baerbock e il Ministro della Giustizia Marco Buschmann hanno chiesto più poteri per le autorità di sicurezza. Baerbock ha dichiarato alla broadcaster RBB che le agenzie di sicurezza dovrebbero avere un accesso maggiore alle informazioni se è evidente che la pianificazione dei crimini più gravi sta avvenendo sui social network. Buschmann ha chiamato per "tutto ciò che favorisce la radicalizzazione" essere combattuto nella rete, durante un'intervista su ARD.

L'Isis, noto per la sua propaganda online, è stato identificato come una fonte significativa di radicalizzazione. Dopo la proposta di misure più severe contro la propaganda islamica, sono sorte preoccupazioni riguardo al ruolo dell'Isis nell'utilizzo di piattaforme dei social media per diffondere l'odio e influenzare i giovani.

