L'alleanza propone di presentare alla Russia un nuovo approccio nella regione artica.

16:43 "Sto sognando?": testimoni video scambio prigionieriIl "Kyiv Post" era presente per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina del 14 settembre e ha catturato le prime conversazioni tra i soldati ucraini di recente liberati e le loro famiglie. In totale, 103 soldati sono tornati a casa nell'ambito dello scambio. I soldati russi erano stati catturati durante l'avanzata ucraina su Kursk.

16:03 Ucraina: attacco russo a Kursk fermatoSecondo fonti ucraine, l'attacco russo nella regione russa di Kursk è stato fermato. Un portavoce del comando regionale ucraino ha detto all'AFP che i russi hanno tentato di attaccare dai fianchi, ma sono stati respinti. La situazione è stabile e sotto controllo, ha menzionato il portavoce. Parlando di Oleksiji Dmitratschkiwsky, ha affermato che la Russia ha avuto alcuni successi minori, ma il loro successo ha portato alla loro quasi circondamento. Secondo lui, ancora diversi migliaia di civili russi si trovano nei territori occupati dall'esercito ucraino a Kursk.

15:42 Germania estende l'aiuto medico all'UcrainaIl governo tedesco sta fornendo altri 50 milioni di euro per le cure e il trattamento dei soldati ucraini feriti. "Continuiamo a stare con l'Ucraina", ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. "Con questa soluzione, garantiamo le cure mediche per i feriti in Germania". Finora, la Germania ha evacuato e trattato 1.173 soldati e civili ucraini gravemente feriti e feriti negli ospedali tedeschi, ha riferito il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser. Ha affermato che questo aiuto è un atto di umanità e la Germania continuerà a fornirlo.

15:07 Sparatoria alla sede di Wildberries a MoscaDurante un tentativo di irruzione alla sede di Wildberries a Mosca, tre persone sono rimaste ferite, ha riferito l'azienda. C'è stato anche un incidente mortale, secondo i media russi. La fondatrice di Wildberries, Tatjana Bakaltschuk, ha spiegato tramite Telegram che il suo ex marito Vladislav Bakaltschuk e due ex manager dell'azienda avevano tentato di sequestrare la sede di Wildberries a Mosca. Le tre persone ferite lo sono state durante l'evento. Vladislav Bakaltschuk ha affermato di essere arrivato per parlare e lui e i suoi compagni erano disarmati. Tuttavia, sono stati sparati colpi dall'edificio. Wildberries è uno dei più grandi rivenditori online della Russia, con oltre dieci milioni di ordini al giorno.

14:43 L'India continuerà ad acquistare il petrolio russo a meno che le sanzioni non la colpiscanoL'India ha ammesso che continuerà ad acquistare petrolio russo senza esitare, a meno che non sia colpita dalle sanzioni. Secondo "Ukrajinska Prawda", citando Reuters, il ministro dell'Olio e del Gas Hardeep Singh Puri ha affermato che acquisteranno dal fornitore più economico. Ha aggiunto che l'India non è sola, poiché anche i paesi europei e le aziende giapponesi stanno acquistando petrolio russo. L'India dipende apparentemente per l'88% dalle importazioni di petrolio e è il terzo maggiore consumatore e importatore di petrolio al mondo. Il commercio della Russia con l'India è raddoppiato dal 2022.

14:05 Munz: il Cremlino non si preoccupa dei F-16 a causa delle limitazioni di portata dei missiliI primi caccia F-16 dall'Occidente sono già arrivati in Ucraina, ma a causa di fattori come la mancanza di autorizzazione per sparare missili profondamente in Russia, il Cremlino non è preoccupato, secondo Rainer Munz di ntv.

13:45 Il Cremlino definisce le dichiarazioni di Stoltenberg "pericolose"Il governo russo ha criticato le dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg come "pericolose". Ha suggerito che non sarebbe una linea rossa per la Russia se l'Ucraina utilizzasse armi a lungo raggio per attaccare i bersagli più profondamente in Russia. Il portavoce del presidente Dmitri Peskow ha chiamato "irresponsabile e non professionale" il modo in cui si ignora l'avvertimento del presidente russo Putin.

13:17 L'AIEA trova mine e attrezzatura militare nella centrale nucleare di ZaporizhzhiaLa centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi e situata sul territorio ucraino, ha truppe armate, attrezzatura militare e mine anticarro tra le recinzioni interne ed esterne. Lo ha riferito l'Organizzazione per l'energia atomica internazionale (AIEA). Gli esperti dell'AIEA non sono stati in grado di visitare alcune aree durante l'intero periodo di segnalazione, causando preoccupazioni per la sicurezza della centrale nucleare, che è stata occupata dai soldati russi all'inizio del conflitto. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento è andata a fuoco.

12:41 Il Cremlino avverte di una possibile escalation nel Medio Oriente dopo le esplosioni dei cercapersoneDopo l'esplosione di centinaia di cercapersone in Libano, le autorità russe hanno avvertito di un'escalation delle tensioni in una "regione volatile". "Qualsiasi cosa sia successa, porterà certamente a un'escalation delle tensioni", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov mercoledì. Il Libano si trova in una "situazione volatile" e ogni incidente può essere un trigger di escalation, ha affermato il ministero degli Esteri russo. L'incidente è stato definito un altro "atto di guerra ibrida" contro il Libano dal ministero degli Esteri russo.

11:36 Il punto di vista di Sharma: i F-16 non sono la soluzione finale

Il presidente ucraino Zelenskyj sta spingendo per 128 caccia F-16 per ottenere la supremazia aerea sull'Ucraina. Tuttavia, i paesi occidentali hanno promesso solo circa 60, che è meno della metà. Secondo quanto riferito, Sharma, un corrispondente di ntv, considera il inizio delle consegne e della formazione un successo comunque. Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi iniziali con il sistema d'arma.

10:49 Produttori di droni ucraini possono partecipare alle offerte di Ramstein

I produttori di droni ucraini possono ora partecipare alle offerte organizzate dalla coalizione dei droni nell'ambito del formato dell'evento Ramstein. I rappresentanti dei sostenitori dell'Ucraina occidentale si incontrano regolarmente a Ramstein. Il Ministero della Difesa ucraino ha annunciato che la serie di offerte comprenderà due categorie: una per i droni in prima persona (FPV) e un'altra per i droni intercettori. Il Ministero considera questo evento un passo significativo per lo sviluppo della produzione ucraina. Le offerte di tutti i presentatori saranno valutate dai membri della coalizione e i vincitori riceveranno ulteriori ordini di prova.

10:27 Drone ucraino avrebbe attaccato un deposito di munizioni russo

Anche se il Cremlino non l'ha ancora confermato, il governatore della regione di Tver ha annunciato su Telegram che un attacco di un drone ucraino ha causato un incendio nel deposito. I media suggeriscono che si trattasse probabilmente di un grande deposito di armi e munizioni. Sono state evacuate le persone e circolano online video dell'incendio.

09:39 Numerosi feriti nell'Ucraina orientale

Intensi attacchi aerei russi a Kharkiv hanno causato nove feriti. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di attacchi contro i civili. Ieri, una donna è stata uccisa e 43 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite in un bombardamento di precisione. La Russia ha anche attaccato insediamenti nell'Oblast di Zaporizhzhia dall'aria, causando due morti.

08:46 Attacchi ripetuti alle strutture energetiche di Sumy

Secondo le autorità locali, i droni russi avrebbero attaccato per la seconda volta le strutture energetiche nella città nordorientale ucraina di Sumy. Non ci sono state segnalazioni di vittime. Lo scorso martedì, la Russia ha lanciato missili e droni per attaccare le infrastrutture energetiche della città e della regione, causando un blackout temporaneo per oltre 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Stato Maggiore ucraino: 1130 perdite russe registrate

Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1130 morti o feriti tra i soldati russi. Dal febbraio 2022, quando è iniziata l'invasione russa su larga scala, sono state documentate circa 637.010 perdite nemiche. Le forze armate ucraine affermano di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli, compresi i carri armati, e sei carri armati nelle ultime 24 ore.

07:55 Forza aerea ucraina si prepara per il dispiegamento dei caccia F-16

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che la Forza aerea ucraina ha finalizzato i piani di dispiegamento per i caccia F-16 occidentali. Zelensky ha menzionato che sono state assegnate le mansioni per le forze armate e il Ministero della Difesa. Nel suo discorso serale, hanno discusso la possibilità di espandere la flotta aerea e fornire ulteriori addestramenti. Molte persone a Kiev credono che sia necessario un addestramento di base più lungo per i piloti a causa delle ripetute gravi perdite. Al momento, l'addestramento dei piloti dura solo 40 giorni. Sono previsti circa 60 caccia F-16 per l'Ucraina, ma solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 Russia accusa attacchi con droni ucraini in diverse regioni

La Russia accusa attacchi con droni ucraini in diverse regioni. Secondo i resoconti del Ministero della Difesa russo, 54 droni sono stati abbattuti in cinque territori russi nelle ultime 24 ore. La maggior parte dei droni sarebbe stata abbattuta vicino ai confini delle regioni di Kursk e Belgorod, nonché di Smolensk e Oryol. Tuttavia, un attacco con un drone a un magazzino di munizioni nella città russa di Toropez l'ha fatto prendere fuoco, secondo i blogger militari e le autorità locali. Sono state evacuate le persone. L'esercito russo non ha ancora riconosciuto pubblicamente questo evento.

Il vicecapo del gruppo parlamentare della SPD, Konstantin von Notz, richiede un dibattito nel Bundestag riguardo alle operazioni di influenza russa in Germania. Egli sostiene che le ricerche della fabbrica di propaganda russa SDA rivelano tattiche dannose utilizzate dai corpi russi per manipolare la democrazia tedesca, il dibattito pubblico e le elezioni. Questa interferenza sarebbe facilitata da gruppi estremisti come AfD, BSW e altri che diffondono le narrazioni russe, formando alleanze per minare gli interessi tedeschi. Le persone che sostengono l'Ucraina sarebbero spiate e screditate pubblicamente come risultato.

05:42 Video falsi diffusi sulla candidata alla vicepresidenza Harris

La ricerca di Microsoft indica che gli attori russi hanno intensificato la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris. Il gruppo Storm-1516, presumibilmente legato al Cremlino, ha pubblicato due video ingannevoli dal mese di agosto per screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Il primo video falsamente mostra i sostenitori di Harris che aggrediscono un partecipante a un rally di Trump. Il secondo video presenta un attore che diffonde l'accusa ingannevole che Harris ha ferito una ragazza in un incidente del 2011 e ha abbandonato la scena. Entrambi i video hanno ricevuto molti visualizzazioni.

05:19 Incendio in Russia a Tver

11:57 Rapporti russi suggeriscono un attacco con droni ucraino ha innescato un incendio nella regione russa di Tver. L'incendio è scoppiato nel centro della città di Tver a causa dei detriti di un drone ucraino abbattuto, portando all'evacuazione parziale dei residenti. Il governatore Igor Rudenya ha rivelato questo su Telegram. I pompieri stanno lottando contro l'incendio, ma la causa è ancora incerta. Le unità di difesa russe affermano di respingere un "attacco significativo con droni" sulla città. Tver, che ospita circa 11.000 persone, è nota per ospitare un arsenale russo contenente razzi, munizioni ed esplosivi, secondo un rapporto del 2018 di RIA.

10:57 Attacchi con droni colpiscono diverse regioni occidentali della Russia

I governatori locali hanno rivelato che l'Ucraina ha condotto attacchi con droni in diverse regioni occidentali della Russia. Seven ucraini drones sono stati abbattuti nella regione di Smolensk, secondo il governatore Vasily Anochin su Telegram. Un drone è stato distrutto sopra la regione di Orjol dalle difese aeree russe, come riferito dal governatore Andrei Klichkov su Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, confine con l'Ucraina, secondo il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo di Kyiv afferma che gli attacchi mirano a infrastrutture militari, energetiche e di trasporto cruciali per gli sforzi bellici di Mosca.

09:56 Washington indaga su possibili violazioni del divieto di esportazione di uranio

Il governo degli Stati Uniti sta esaminando le possibili violazioni del divieto di esportazione di uranio con la Cina. Si sospetta che la Cina stia importando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la propria produzione negli Stati Uniti. "Ci preoccupa il bypass del divieto di importazione di uranio russo", ha detto Jon Indall dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti. "Non vogliamo tagliare l'approvvigionamento russo solo per far arrivare tutti i materiali dalla Cina". Il Dipartimento del Commercio non ha risposto a una richiesta di commento.

08:54 Gli Stati Uniti intendono aumentare le riserve di petrolio

Una fonte ha rivelato che il governo degli Stati Uniti sta pianificando di aumentare le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti vogliono acquistare fino a sei milioni di barili di petrolio a causa dei prezzi depressi, secondo una fonte. Se l'acquisto viene confermato, sarà il più grande dal rilascio significativo del 2022. Il governo degli Stati Uniti ha notevolmente ridotto le sue riserve di petrolio dopo i prezzi elevati della benzina causati dall'invasione russa dell'Ucraina per aiutare a stabilizzare i prezzi.

07:45 Attacco nella regione di Saporishshya lascia due morti e cinque feriti

La Russia ha attaccato la regione di Saporishshya durante la notte, causando almeno due morti e cinque feriti. In seguito, il governatore Ivan Fedorov ha dettagliato che la Russia ha preso di mira intensamente la comunità di Komyshuvakha nella regione. Sono state danneggiate anche diverse strutture e infrastrutture. I servizi di soccorso continuano il loro lavoro, ma l'entità dei danni è ancora in corso di indagine, secondo il "Kyiv Independent".

23:38 L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU: abbiamo esaminato il piano di pace di Zelensky

L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno esaminato il "piano di pace" proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha affermato che gli Stati Uniti credono che abbia merito e possa funzionare. Ha espresso ottimismo per i progressi, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli. L'ambasciatore degli Stati Uniti si riferisce probabilmente al "piano di vittoria" sul fronte ucraino, presentato da Zelensky lo scorso mese.

22:29 Allarme falso in Lettonia: UFO sospetto si è rivelato essere un gruppo di uccelli

Allarme falso in Lettonia: un'apparente invasione del suo spazio aereo della NATO del Baltico da un oggetto volante sconosciuto si è rivelata essere una situazione innocua. L'oggetto, originario della vicina Bielorussia e che ha violato il confine nella regione orientale di Kraslava, si è rivelato essere nient'altro che un gruppo di uccelli. L'agenzia di stampa lettone Leta ha riferito questo, citando l'aeronautica lettone. Inizialmente, il ministero della Difesa a Riga ha annunciato il rilevamento di un oggetto volante sconosciuto, portando all'attivazione degli aerei di intercettazione della NATO basati alla base di Lielvarde per sorvegliare lo spazio aereo. Tuttavia, questi aerei non sono riusciti a identificare eventuali minacce.

21:59 Moldova e Germania siglano accordo sulla cybersecurity

La Moldova e la Germania si impegnano a rafforzare la loro resistenza contro la "guerra ibrida di Putin" attraverso un accordo sulla cybersecurity. Il presidente russo Vladimir Putin ha un costante desiderio di continuare ad utilizzare le sue tattiche di guerra ibrida contro l'Europa, con la Moldova che funge da importante strumento di destabilizzazione, ha notato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock durante la sua visita a Chisinau. Ha sottolineato: "Ma è proprio per questo che stiamo intensificando i nostri sforzi". Fornendo attrezzature informatiche, scambio di informazioni e sessioni di formazione, mirano a sventare potenziali attacchi informatici in Moldova e a smascherare le campagne di disinformazione.

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedenti [qui].

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno all'Ucraina, fornendo aiuti medici e finanziando le cure per i soldati ucraini feriti negli ospedali tedeschi. Nonostante l'avanzata russa su Kursk sia stata fermata, i soldati russi catturati durante il conflitto sono ancora detenuti in centri di detenzione all'interno dell'Unione Europea.

L'Unione Europea, riconoscendo la grave situazione in Ucraina, ha aperto le sue porte per fornire aiuti medici e cure ai soldati feriti. Secondo il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, sono stati stanziati altri 50 milioni di euro per le cure dei soldati ucraini feriti negli ospedali tedeschi. Questo dimostra ulteriormente l'impegno dell'Unione Europea nel sostenere l'Ucraina in questo momento difficile.

Leggi anche: