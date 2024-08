- L'Alleanza per la Germania (AfD) è attualmente in testa - Wolf difende le affermazioni relative alle pratiche dei carrier

Mentre si avvicina l'elezione statale, un sondaggio rivela scarsi spostamenti nell'influenza dei partiti. L'AfD (Alternativa per la Germania) rimane un potenziale leader, con Björn Höcke alla guida del partito e il 30% nelle ultime rilevazioni del ZDF Politbarometer. La CDU (Unione Cristiano-Democratica) segue a distanza con il 23%, mentre il nuovo partito, Bündnis Sahra Wagenknecht, sta perdendo slancio e si trova al terzo posto con il 17%. Questo divario si amplia rispetto ad altri sondaggi condotti da altri istituti.

Vicino alla soglia del 5% per l'SPD

La Sinistra, guidata dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow, può contare sul 14% di consensi, mentre l'SPD si è avvicinata alla soglia del 5% e si trova ora al 6%. Il Partito Verde non raggiunge la qualificazione per il parlamento statale con solo il 4%. Il Partito Democratico Liberale (FDP), guidato da Thomas Kemmerich, è elencato tra gli "altri" e non raggiungerebbe l'ingresso in parlamento.

I risultati dei sondaggi non sono assoluti

I risultati dei sondaggi sono sempre soggetti a incertezze, tra cui la diminuzione della lealtà dei partiti e le decisioni di voto a breve termine, rendendo difficile per gli istituti di sondaggio pesare accuratamente i loro dati.

Poca possibilità per una maggioranza rossa-rossa-verde

Se i risultati delle elezioni del 1° settembre riflettessero il sondaggio, la coalizione di SPD, Verdi e FDP subirebbe un colpo e la Thuringia rossa-rossa-verde non avrebbe alcuna possibilità di ottenere una maggioranza parlamentare dopo dieci anni al potere.

Implicazioni di una formazione di governo complessa

Il sondaggio suggerisce una formazione di governo complessa. Mario Voigt del CDU potrebbe ottenere il ruolo di Presidente del Ministero se il CDU superasse il Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Una coalizione politicamente fattibile potrebbe formarsi solo con una collaborazione tra CDU, BSW e SPD, ma questa alleanza è ampiamente considerata contenziosa.

L'SPD ha bisogno di un governo di maggioranza

Georg Maier, candidato principale dell'SPD in Thuringia, afferma la necessità di un governo di maggioranza, sottolineando l'importanza di progredire oltre l'era di un governo di minoranza. L'SPD è ansioso di sostenere e promuovere le questioni sociali in Thuringia.

Voigt sottolinea le questioni politiche locali

Mario Voigt sostiene la priorità delle questioni politiche locali, insistendo che la politica mondiale non verrà influenzata dal parlamento statale della Turingia. Invece, sottolinea questioni critiche come la carenza di insegnanti e la burocrazia gravosa che ostacola l'economia. Il benessere e le esigenze dei Turingi devono guidare le decisioni politiche, secondo lui.

Voigt si oppone all'interferenza esterna

Il candidato principale della Turingia del CDU, Voigt, è fermo nel prevenire l'interferenza esterna nella politica statale. "Noi Turingi seguiamo la nostra strada", ha dichiarato, sottolineando l'importanza dell'autonomia nel contesto di un dibattito sulla influenza di Sahra Wagenknecht sulle possibili trattative di coalizione in Turingia o Sassonia.

Wolf difende il ruolo di Wagenknecht

La presidente del BSW della Turingia, Katja Wolf, nega che il fondatore del partito Sahra Wagenknecht abbia un'influenza eccessiva. "Non controlla tutto e riconosce che si tratta della Turingia e siamo un potente ramo statale", ha dichiarato in trasmissione. L'eventuale coinvolgimento di Wagenknecht nelle trattative di coalizione in Sassonia o Turingia non dovrebbe essere interpretato come la dettatura della politica, ma piuttosto come l'utilizzo del potenziale di Wagenknecht per una stretta collaborazione, sostiene Wolf.

Sentenza della corte sull'accesso all'evento dell'AfD

Una sentenza della corte ha suscitato dibattiti dopo aver stabilito che l'AfD, classificata come chiaramente di estrema destra dall'ufficio statale per la protezione della costituzione della Turingia, deve consentire l'accesso ai giornalisti esclusi alla loro festa elettorale. Il tribunale regionale di Erfurt ha concesso un'ordinanza cautelare urgente, argomentando che la libertà di stampa era a rischio. La decisione non è ancora legalmente vincolante e il partito può presentare un'obiezione, che potrebbe portare a un'udienza orale.

Data l'avvicinarsi dell'elezione statale, la possibilità di un cambiamento nell'influenza dei partiti rimane un argomento di discussione. Una vittoria elettorale dell'AfD potrebbe potenzialmente portare a significativi cambiamenti di governo.

Data la situazione attuale dei sondaggi, c'è la possibilità che l'SPD non raggiunga la soglia del 5% necessaria per formare un governo di maggioranza, che è stato al potere per gli ultimi dieci anni in Turingia.

