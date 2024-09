L'Alleanza globale esprime una profonda preoccupazione.

I Campionati Mondiali di Ciclismo di Zurigo sono stati segnati da un grave incidente che ha coinvolto la giovane ciclista svizzera Muriel Furrer. La 18enne ha subito gravi ferite dopo una caduta durante la gara femminile juniores, come confermato dal comunicato dell'UCI. I dettagli esatti dell'incidente di Furrer durante la gara bagnata non sono ancora chiari. È stata subito trasportata in ospedale e le è stata diagnosticata una grave ferita alla testa.

SWISS info ha rivelato che Furrer ha subito gravi danni cerebrali e al cranio, richiedendo un intervento chirurgico urgente.both UCI e la Federazione Svizzera di Ciclismo hanno espresso profonde preoccupazioni per le condizioni di salute di Furrer. La causa dell'incidente è ancora in corso di indagine. Gli organizzatori e l'UCI stanno valutando se proseguire o meno i campionati.

Nel frattempo, i giovani ciclisti tedeschi non sono riusciti a conquistare una medaglia. Caoilinn Littbarski-Gray di Erfurt si è classificata al 18° posto, mentre Paul Fietzke è stato il miglior piazzato tra i tedeschi, arrivando quarto. Lo scorso anno, Fietzke aveva vinto l'argento a Glasgow. La gara femminile juniores è stata vinta dalla ciclista britannica Cat Ferguson dopo uno sprint emozionante, guidando un gruppo di tre atlete. Ferguson aveva già vinto l'evento di cronometro individuale. Nella gara maschile juniores, il ciclista italiano Lorenzo Finn ha colto l'occasione offerta dalla caduta del campione uscente Albert Philipsen della Danimarca, tagliando il traguardo da solo.

Il punto di svolta nella gara femminile juniores si è verificato all'inizio dell'ultimo giro su Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray non è riuscita a mantenere il ritmo, finendo a 2 minuti e 25 secondi di distanza. Nella difficile gara maschile juniores, caratterizzata da forti piogge, Fietzke ha fatto parte di un gruppo inseguitore che ha lottato per la medaglia di bronzo, alla fine battuto dal ciclista olandese Senna Remijn.

Nonostante l'incidente di Muriel Furrer, il ciclismo è proseguito nella gara maschile juniores, dove il ciclista italiano Lorenzo Finn ha vinto. L'incidente di Furrer sottolinea la natura ad alto rischio del ciclismo, evidenziando la necessità di misure di sicurezza e precauzioni.

Leggi anche: