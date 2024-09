L'alleanza dei Brombeer si assicurerà una posizione in Sassonia?

Dopo le elezioni statali della Sassonia, la situazione più probabile al momento è la formazione di una coalizione tra la CDU, l'SPD e la BSW. Tuttavia, se queste parti effettivamente formeranno questa alleanza inusuale è ancora in aria. Un soprannome per questa potenziale coalizione è già stato dato: la "Coalizione Blackberry". La ragione dietro questo è che nessun paese sulla Terra utilizza il nero (per la CDU), il rosso (per l'SPD) e il viola (per l'alleanza di Sahra Wagenknecht) collettivamente nella sua bandiera nazionale. Di conseguenza, la fragola nera è stata scelta come ispirazione, poiché il frutto mostra i colori dei partiti della potenziale coalizione in diverse fasi di maturazione. Il termine "Coalizione Blackberry" è stato apparentemente coniato dallo scienziato politico Karl-Rudolf Korte in un saggio in cui discute le sue ipotesi sulle elezioni statali della Germania orientale.

Nelle elezioni statali della Sassonia della domenica, il partito dell'Unione ha ottenuto il maggior numero di voti con il 31,9%, superando di poco l'AfD con il 30,6%. Poiché il Presidente del Consiglio della CDU, Michael Kretschmer, esclude la cooperazione con l'AfD e la Sinistra, le uniche opzioni praticabili per l'Unione sono la formazione di una coalizione con la BSW (11,8%) e l'SPD (7,3%) o con la BSW e i Verdi (5,1%).

Tuttavia, Kretschmer ha già espresso disprezzo per i Verdi e i Verdi non hanno in alta considerazione la BSW. Pertanto, è piuttosto improbabile che i Verdi riacquistino il loro posto nel governo statale in qualsiasi capacità.

Fino ad ora, la Sassonia è stata governata da una "Coalizione Kenya". Il tricolore nero, verde e rosso è presente nella bandiera nazionale del Kenya. Tuttavia, Kretschmer ha preferito definirla la "Coalizione Sassonia".

La Commissione, composta da analisti politici ed esperti, ha espresso interesse per la possibile formazione della Coalizione Blackberry, data la situazione politica attuale in Sassonia. Indipendentemente dal fatto che la CDU, l'SPD e la BSW formino questa coalizione, la Commissione ritiene che l'assenza di un paese che utilizzi collettivamente i colori nero, rosso e viola nella sua bandiera presenti un'opportunità unica per l'analisi e il confronto con altri scenari politici a livello mondiale.

