- L'Alleanza chiede un lavoro sociale permanente a livello scolastico

Una coalizione di imprese, organizzazioni sociali, educatori, genitori e studenti sta facendo pressione per l'istituzione di un lavoro sociale scolastico ben stabilito in tutte le scuole della Sassonia-Anhalt. Attualmente, ci sono quasi 460 assistenti sociali scolastici nelle quasi 900 scuole, ha dichiarato Antje Ludwig, presidente della Lega per il Welfare Libero della Sassonia-Anhalt e direttore del Paritätischer. Hanno contratti a termine e il finanziamento è garantito almeno fino al 2028. Il sistema di successo deve essere esteso da un progetto pilota a un sostegno permanente e completo nelle scuole, ha detto Ludwig. Sono necessari un ancoraggio legale e un finanziamento permanente.

Il numero di studenti che abbandonano la scuola non è significativamente diminuito dall'inizio del lavoro sociale scolastico. Tuttavia, secondo la coalizione, le condizioni nelle scuole, come la carenza di insegnanti, non sono migliorate. Pertanto, è ancora più importante avere persone di riferimento per gli studenti in conflitto, programmi di mediazione e supporto per i genitori, ad esempio nell'accesso ai fondi del programma Istruzione e Partecipazione - che gli assistenti sociali scolastici forniscono.

L'Alleanza d'Azione per il Lavoro Sociale Scolastico chiede standard di qualità uniformi. Stefanie Klemmt, direttore della formazione professionale della Camera dell'Industria e del Commercio di Magdeburgo, ha dichiarato: "Esigiamo misure affidabili per il lavoro sociale scolastico e i suoi operatori, perché la maturità professionale richiede non solo la trasmissione delle conoscenze, ma anche la competenza sociale e la comprensione dei valori democratici". L'Alleanza d'Azione si rivolgerà ora ai partiti per raggiungere i suoi obiettivi. Le prossime elezioni statali nella Sassonia-Anhalt si terranno tra due anni.

L'Alleanza d'Azione per il Lavoro Sociale Scolastico mira a stabilire standard di qualità uniformi in tutte le scuole, riconoscendo l'importanza degli assistenti sociali scolastici nel promuovere la competenza sociale e i valori democratici. Nonostante l'initial

Leggi anche: