L'allarme è stato attivato: chi oserà gestire il FC Schalke 04 ora?

Ancora una volta, il FC Schalke 04 è alla ricerca di un nuovo leader in panchina. Dopo una deludente sconfitta contro il Darmstadt 98, il mandato di Karel Geraerts giunge al termine. Il club un tempo rispettato di Gelsenkirchen sta precipitando nella classifica. C'è qualcuno che possa salvarli da questo vicolo cieco?

La questione di trovare un nuovo allenatore è legittima, considerando il curriculum di frequenti cambi di staff dello Schalke. Con Geraerts, il club ha ora visto il suo 33° allenatore dal'inizio del secolo, rendendolo uno dei luoghi più transitori della storia della Bundesliga. Nonostante l'accento posto sulla sostenibilità all'interno del club, le loro panchine sono state un porta girevole.

Con Geraerts fuori, lo Schalke ha bisogno di qualcuno disposto ad affrontare la sfida di ridare vita a questo gigante traballante e sorvegliare il suo graduale ritorno alla gloria passata. I tifosi di Gelsenkirchen hanno bramato stabilità mentre il club ha seguito una tendenza discendente per anni. Dopo sei giornate di campionato questa stagione, i Reali sono in una posizione precaria, sull'orlo della retrocessione. Un'altra battaglia per la retrocessione si profila all'orizzonte. Dopo una promettente estate, l'inizio della stagione è stato deludente, sia in campo che fuori.

Le lotte tattiche interne rallentano i progressi

Le prestazioni di Geraerts in campo sono state accolte con risultati misti. La sua difesa selvaggia e incontrollabile ha giocato la sua parte nelle deludenti prestazioni della squadra. Inoltre, i problemi fuori dal campo sono peggiorati, portando a una lotta per il potere tra l'allenatore Giuseppe Iachini e il responsabile della squadra Ben Manga. I due hanno pubblicamente dissentito, con Manga che ha espresso il suo malcontento per le formazioni di Geraerts, incolpando l'allenatore per l'inizio deludente della stagione.

L'annuncio delle dimissioni serve critiche severe, danneggiando il clima interno

La partenza di Geraerts era prevedibile come un ingorgo sulla famosa autostrada A40 del Ruhr. Marc Wilmots, il beniamino dei tifosi e direttore sportivo della squadra, è stato anche licenziato. Wilmots è rimasto al fianco di Geraerts fino alla fine. Tuttavia, il club ha accusato l'allenatore italiano di un peggioramento negativo nella tattica e nel calcio nel suo insieme. Wilmots, un servitore leale dello Schalke, ha ricevuto solo parole cortesi alla sua partenza.

Era ampiamente riconosciuto che le prestazioni di Geraerts non erano all'altezza. Le aspettative del club non sono state soddisfatte, di conseguenza Wilmots non ha ricevuto alcuna indulgenza. La cornice per il suo licenziamento è stata devastante, suscitando preoccupazioni per il clima interno della squadra.

La fragilità della squadra aumenta la disperazione per la stabilità

È un compito difficile trovare qualcuno che possa rapidamente riparare le crepe all'interno di questo club in difficoltà. La squadra sembra altamente instabile, divisa e incerta sulla sua direzione. Iachini, precedentemente riconosciuto per il suo curriculum con l'Union Saint-Gilloise e il giocatore stellare Victor Boniface, ha lottato per prendere il controllo. La squadra sembra troppo fragile, troppo instabile. Iachini ha anche lottato per gestire le lotte per il potere fuori dal campo tra giocatori insoddisfatti e discussioni contese sulle formazioni.

Di recente, Iachini ha dovuto ascoltare i suoi capitani, come Kenan Karaman, chiedere sensibilità alla situazione a causa delle sue scelte di formazione esplosive. La tensione è aumentata all'interno della squadra, con giocatori insoddisfatti e intense discussioni su formazioni e tattiche che esplodono regolarmente. Questa instabilità e conflitto hanno minato il club, con i tentativi di calmare la situazione che invariabilmente falliscono.

Il responsabile della squadra può invertire la tendenza?

Karaman ha chiamato la pace interna dopo la sconfitta tumultuosa contro il Darmstadt. Questo desiderio potrebbe sembrare irraggiungibile, data la posizione precaria del club e la battaglia per la retrocessione che si profila nelle prossime settimane. In primo luogo, c'è un duello impegnativo contro il Preußen Münster sabato. Una vittoria sarà cruciale per placare alcuni dei tumulti, soprattutto di fronte ai tifosi locali emotivamente carichi. La settimana successiva, l'Hertha BSC viene a Gelsenkirchen, offrendo un'altra occasione per riguadagnare il terreno perduto.

Con Geraerts e Wilmots fuori, Ben Manga ora assume le responsabilità di pianificazione della squadra, allenamento e ristabilire la fiducia all'interno del club. Questo è un'opportunità d'oro per dimostrare il suo valore e portare una tanto agognata stabilità alla squadra. Il desiderio tra i tifosi e la dirigenza del club è niente di meno che la vittoria, e per questo un cambiamento significativo di mentalità è cruciale.

Fino alla pausa internazionale a metà ottobre, l'allenatore della squadra Under 23 Jakob Fimpel sarà al comando. Successivamente, una nuova figura deve essere identificata e nominata. Il lungo termine planner Ben Manga, che è stato con il club

La ricerca di un nuovo allenatore a tempo indeterminato prosegue e Manga, che ha espresso il suo dissenso riguardo alle azioni di Geraerts, potrebbe essere un candidato potenziale. Tuttavia, assicurarsi un manager di alto profilo come Thomas Tuchel o Joachim Löw potrebbe essere difficile a causa delle limitazioni finanziarie e dei loro interessi verso altri club.

