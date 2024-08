- L'allarme è stato attivato all'Elbphilharmonie, portando alla sospensione del concerto.

Un evento all'Elbphilharmonie è stato improvvisamente interrotto da un allarme antincendio. Un rappresentante dei vigili del fuoco ha informato che un potenziale incendio causato da un cavo elettrico sotto il palco potrebbe aver attivato il sistema di allarme e gli sprinkler durante lo spettacolo della domenica sera. Al loro arrivo, i pompieri hanno verificato che non c'era alcun incendio in corso. Tuttavia, l'eccessiva acqua degli sprinkler ha influito sull'area sotto il palco, portando alla cancellazione del concerto inizialmente posticipato a causa dell'area tecnica inzuppata. La notizia è stata inizialmente riportata dal "Hamburger Abendblatt".

La star della serata era il sensation della soul britannica Sampha. La Grande Sala, che era stata riempita fino alla sua capacità di 2.100 posti, ospitava uno spettacolo indimenticabile. Il concerto è proseguito senza intoppi per circa trenta minuti prima che l'allarme antincendio suonasse, causando l'evacuazione della sala concerti. Non c'erano informazioni immediate sulla portata dei danni.

L'imprevisto allarme antincendio ha causato un brusco arresto della performance affascinante di Sampha. Dopo l'allarme, i presenti sono stati invitati ad evacuare a causa di potenziali problemi elettrici sotto il palco.

