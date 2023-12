L'All-Star dell'NBA 'Melo' Anthony lancia una collezione streetwear alla New York Fashion Week

Presentati durante una passerella digitale in 3D nell'ambito della New York Fashion Week, i sette modelli, riuniti sotto il tema della collezione "A Black Future", hanno camminato come avatar in uno spazio nero in un breve video online. I top segnano il lancio della nuova iniziativa di Anthony, il programma Stayme7o Propel, a sostegno della creatività nera, che è un'estensione del suo marchio di abbigliamento e lifestyle Stayme7o.

"Il programma Propel arriva in un momento perfetto", ha detto Anthony al telefono, riferendosi alla recente ascesa dei movimenti di giustizia sociale. "Tutti stanno cercando di capire cosa c'è dopo o cosa fare. (L'idea di) un futuro nero è stata facile da concepire perché questo è il nostro modo di restituire, portando avanti le persone".

Sebbene i dettagli della nuova iniziativa siano ancora imminenti, ha detto che la moda sarà solo la sua prima incarnazione. Il suo obiettivo è quello di creare possibilità per una serie di lavoratori creativi neri, la "comunità nera non servita e svantaggiata", che potrebbe incontrare ostacoli finanziari o di altro tipo che potrebbero impedire alla loro carriera di progredire. La sua visione più ampia si basa sul modello dell'"incubatore", ha detto, e Anthony è interessato a sostenere "menti creative che hanno una visione e progetti diversi... può trattarsi di progettare case, mobili" o qualsiasi cosa che aiuti a "reimmaginare gli spazi creativi, il paesaggio culturale, con la diversità. E stiamo iniziando con l'industria della moda".

È inoltre disponibile una felpa con cappuccio Melo x Jordan, con il famoso swoosh Jordan sul davanti e la scritta "A Black Future" sul retro, disegnata con l'omonimo marchio di atletica e calzature di Michael Jordan e venduta in concomitanza con la capsule collection. Anthony ha già collaborato in passato con il marchio di Jordan, anche per una sneaker in edizione limitata di Rag & Bone, ed è stato il primo atleta a ottenere una scarpa firmata con Jordan Brand.

Nella scelta dei collaboratori, Anthony ha detto di aver voluto coinvolgere persone che già sosteneva. "Abbiamo cercato di aiutarli se avessero bisogno di maggiori risorse o di un'azione di sensibilizzazione o semplicemente di un po' di voce in capitolo, quindi abbiamo voluto iniziare da lì e guidarli". La fortunata formazione comprende i marchi di streetwear Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) e Tier NYC, Shakira Javonni che realizza progetti personalizzati, il marchio di sostenibilità Demestik, il marchio di abbigliamento maschile su misura Brooklyn Circus e il collettivo culinario e di design Ghetto Gastro.

L'eccezione degna di nota è naturalmente Michael Jordan, che ha recentemente promesso 100 milioni di dollari per le iniziative di Black Lives Matter ed è un sostenitore del programma Propel, nonché collaboratore e partner di Stayme7o.

"Penso che sia ammirevole per qualsiasi figura pubblica prendere posizione e usare la propria piattaforma come strumento per smantellare l'oppressione sistemica", ha detto John Gray, cofondatore di Ghetto Gastro, a proposito del perché è importante che gli atleti usino la loro piattaforma per fare una dichiarazione o agire. La maglietta a maniche lunghe del collettivo del Bronx presenta una citazione della femminista Audre Lorde, "La rivoluzione non è un evento occasionale" sul davanti e la parola "Revolt" scarabocchiata sul retro.

"La cultura nera informa la cultura globale, affermiamo il nostro potere nel presente e ci impegniamo per un futuro equo e pieno di potere", ha aggiunto Gray.

Pur affermando che "gli atleti hanno sempre parlato" - dal pugile Jack Johnson a Muhammad Ali al giocatore di basket Bill Russell - è stato anche detto loro di "stare zitti e buoni e di fare quello che fanno e giocare", ha detto Anthony.

"Credo che in questo momento gli atleti si rendano conto del potere delle nostre voci e del potere della nostra portata".

Anthony ha già fatto delle incursioni nella moda, tra cui una sfilata alla New York Fashion Week nel 2018, ispirata al camo, e nel 2019, quando ha collaborato con il designer sudafricano Laduma Ngxokolo per creare una collezione incentrata sulle stampe.

Immagine in alto: Una felpa con cappuccio disegnata da Jordan Brand in tandem con la capsule collection di "Melo" Anthony

