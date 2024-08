- L'alcol non è mai salutare <unk> nemmeno con moderazione

Alcool dovrebbe essere evitato completamente, secondo una recente valutazione della Società Tedesca per la Nutrizione. La società, che si descrive come un'associazione indipendente di ricercatori, consiglia di non bere alcuna quantità di alcol.

Questo cambia la valutazione precedente della società. Anche in piccole quantità, l'alcool non è salutare - non c'è una quantità potenzialmente salutare e sicura di alcol da consumare, scrive la società degli esperti nel suo nuovo documento di posizione. "L'alcool è una sostanza psicoattiva" che è stata identificata come causa di più di 200 conseguenze negative per la salute, come malattie e incidenti. Il documento sostituisce il valore di riferimento precedente per il consumo raccomandato di alcol.

"Sostanza psicoattiva": grandi quantità di alcol sono sempre dannose

Tuttavia, se qualcuno vuole ancora bere alcolici, dovrebbe evitare particolarmente grandi quantità, consiglia la società degli esperti. Ciò si applica particolarmente ai giovani. Bambini, adolescenti, donne incinte e donne che allattano non dovrebbero bere alcuna quantità di alcol.

Questo è stato anche il risultato di un'analisi di diversi studi sulla relazione tra consumo di alcol e salute. Il motivo per cui gli studi hanno trovato benefici per la salute dal consumo moderato di alcol è dovuto a bias causati da difetti nella progettazione dello studio, come hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Victoria in Canada. Hanno valutato 107 studi a lungo termine sulla relazione tra il consumo di alcol e la mortalità.

La relazione tra il consumo di alcol e la salute è complessa, secondo la Società Tedesca per la Nutrizione. In alcune malattie croniche, sono state osservate associazioni riduttive del rischio con il consumo di alcol. Nel complesso, il carico di malattie e mortalità causato dall'alcol a livello mondiale, e soprattutto in Europa, è significativo. Il consumo medio di alcol in Germania nel 2019 era più del doppio della media mondiale.

Il consumo di alcol è associato a disturbi dello sviluppo nei bambini non nati, incidenti, lesioni, violenza e "impedimenti psicosociali delle persone che bevono alcolici, nonché il loro ambiente sociale", scrive la società. Gli effetti a breve termine includono impedimenti della coordinazione, dell'attenzione e del tempo di reazione.

Il cancro e l'Alzheimer sono solo alcune delle conseguenze

A lungo termine, l'alcol non solo comporta il rischio di dipendenza, ma causa anche malattie, secondo gli esperti: cancro (soprattutto al seno e all'intestino), malattie cardiovascolari, malattie dello stomaco e dell'intestino, diabete mellito e il declino delle prestazioni cognitive, l'Alzheimer e altre malattie

