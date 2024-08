- L'album Tucholsky di Robert Stadlober è ispirato al film di Goebbels, di cui si parla qui.

Attualmente, Robert Stadlober sta apparendo sul grande schermo nei panni di Joseph Goebbels, il propagandista di Hitler, nel film "Führer e Führer". In netto contrasto, questo attore e musicista si è associato a un autore che aveva messo in guardia contro l'ideologia di destra NS in passato: Kurt Tucholsky (1890-1935).

Di recente, Stadlober ha pubblicato l'album intitolato "Se mai smettiamo di essere crudeli, pensiamo di essere buoni". Il viennese Stadlober (noto per "Sonnenallee", "Matilda" e "Das Boot") ha messo dodici poesie di Tucholsky su semplici melodie, che ha poi cantato e accompagnato con la sua chitarra.

Testi Rilevanti con Suoni Calmi

La rilevanza dei brani selezionati è chiara. A 42 anni, Stadlober utilizza Tucholsky per incoraggiare maggiore coraggio da parte di creatori culturali e dei media ("Al pubblico"), per promuovere la pace ("Difesa nazionale", "È guerra") o per cantare contro la negazione della realtà della borghesia ("Carota e bastone").

Musicalmente, l'album manca di un'atmosfera inquietante, invece evoca una sensazione di festa in giardino rilassante sotto il sole della sera. Il suono calmante che permea quasi ogni traccia potrebbe essere interpretato come un contrasto con la gravità dei temi cantati o semplicemente come scarsità di concetti musicali.

Da Knef a Lindenberg a Stadlober

Proprio quando stai per togliere le cuffie, spuntano alcuni brani nell'ultima parte dell'album che corrispondono all'intensità musicale dei poemi. Tra questi ci sono "È guerra", in cui Stadlober si lascia andare con toni rock, e la traccia invernale e sommessa "Dov'è la neve?".

Poi, Stadlober si cimenta nell'interpretazione del poema di Tucholsky "Occhi nella grande città", che è stato già musicato da Hildegard Knef e Udo Lindenberg. Knef ha infuso questo testo su un'occhiata fugace nella città affollata con un tono jazzistico e notturno, mentre Lindenberg lo ha trasformato in un inno rock. La versione più fresca e ottimista di Stadlober si tiene il passo - se non superarli - dei suoi stimati predecessori.

Dopo l'uscita dell'album, sono arrivati commenti positivi, lodando Stadlober per le sue uniche interpretazioni delle opere di Tucholsky. Inoltre, l'evento di uscita dell'album ha visto una performance speciale di "Occhi nella grande città", che ha mostrato l'interpretazione unica di Stadlober del poema amato.

