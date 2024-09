L'Albania diventa una nuova attrazione turistica

In Albania, l'ondata di turismo ha portato alla creazione di nuove opportunità di lavoro. Tuttavia, numerosi giovani continuano a immaginare le loro carriere professionali fuori dal paese, con la Germania come destinazione popolare. Cosa significa questa tendenza per l'Albania?

Per diversi decenni, l'Albania è stata considerata uno dei paesi più isolati del mondo. Tuttavia, il passato è solo un ricordo ora. Questo paese dei Balcani ha aperto le sue porte al mondo come mai prima, attirando turisti sulla sua Riviera e sulle Alpi albanesi. Tuttavia, questo non basta a scoraggiare l'emigrazione.

L'Albania ha una dimensione simile a quella del Brandeburgo e ospita attualmente circa 2,4 milioni di residenti. Secondo Anja Quiring, esperta dell'Albania presso l'Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, il paese ha registrato una diminuzione della popolazione del 14% negli ultimi 12 anni. Questa cifra, come sottolinea Quiring, è piuttosto significativa.

In Albania vengono formati badanti, specificamente addestrati per il mercato tedesco. Anche se questo aiuta a far fronte alla carenza di manodopera specializzata in Germania, rappresenta una sfida per l'Albania stessa. Secondo Quiring, i badanti sono necessari anche in Albania, soprattutto perché numerosi albanesi che hanno trascorso un lungo periodo lavorando all'estero ora vogliono tornare a casa per la pensione.

Lavoratori Specializzati che Se ne Vanno

In che misura l'Albania è colpita dalla perdita di manodopera specializzata a causa dell'emigrazione? E cosa si può aspettare in futuro? Stefan Wings, consulente aziendale, cerca di attrarre investimenti stranieri in Albania, creando così opportunità di lavoro. Secondo Wings, questa diventa un'opzione allettante data la alto costo della vita in Germania, a patto che i datori di lavoro siano disposti a pagare uno stipendio medio.

Stanno emergendo nuove opportunità, e dove si trova l'Albania nel suo viaggio verso l'Unione Europea? Inoltre, qual è la posizione dell'Albania riguardo alla Russia? Insieme a molte altre domande, queste vengono esplorate dalla conduttrice Andrea Sellmann con Anja Quiring e Stefan Wings nell'ultimo episodio del podcast.

Anja Quiring si concentra sull'Albania in qualità di Regional Director Southeast Europe presso l'Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft. Stefan Wings, d'altra parte, serve come rappresentante per l'Albania e il Kosovo presso il Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW). Nel suo ufficio di Tirana, Wings gioca un ruolo cruciale nel facilitare opportunità per le PMI tedesche in Albania e nel promuovere relazioni tra le imprese di entrambi i paesi.

La Commissione ha riconosciuto l'impatto significativo dell'emigrazione di lavoratori specializzati sull'Albania, sottolineando la necessità di offerte salariali allettanti per convincerli a restare. Inoltre, la Commissione ha espresso preoccupazione per la carenza di manodopera in Albania, in particolare nel settore dell'assistenza.

