L'Alabama è pronta a eseguire la seconda punizione letale usando gas azoto, una tecnica di esecuzione recentemente introdotta.

Precedentemente, un'esecuzione pianificata di Alan Eugene Miller, 59 anni, mediante iniezione letale era stata interrotta due anni fa, poiché le autorità non erano riuscite a trovare le vene di Miller prima della scadenza del permesso di esecuzione.

La governatrice repubblicana dell'Alabama, Kay Ivey, ha designato un finestra di 30 ore, a partire dalla mattina di giovedì, per l'esecuzione di Miller.

Si tratta del secondo tentativo di esecuzione, dopo la risoluzione di una causa federale intentata da Miller, che contestava l'uso di gas nitrogeno nella sua esecuzione. La causa è stata risolta lo scorso mese. Miller sosteneva che il metodo di ipossia da nitrogeno dello stato, che avrebbe potuto causare sofferenza inutile, violava il suo Eighth Amendment rights.

I dettagli dell'accordo di risoluzione rimangono confidenziali, ma il procuratore generale dell'Alabama, Steve Marshall, ha sottolineato che il metodo di esecuzione con gas nitrogeno dell'Alabama, utilizzato per la prima e unica volta nell'esecuzione di Kenneth Smith all'inizio dell'anno, è costituzionale.

"La risoluzione di questo caso conferma che il sistema di ipossia da nitrogeno dell'Alabama è affidabile e umano", ha dichiarato Marshall.

I sostenitori del metodo di esecuzione per ipossia da nitrogeno, che comporta la sostituzione dell'ossigeno inspirato dall'inquilino con il 100% di nitrogeno, affermano che una persona perderebbe probabilmente conoscenza piuttosto rapidamente durante la procedura, rendendola più umana rispetto ad altri metodi di esecuzione. Tuttavia, gli esperti medici hanno espresso preoccupazioni sul fatto che non siano in grado di stabilire quando una persona potrebbe perdere conoscenza quando esposta a elevate concentrazioni di gas nitrogeno.

I testimoni dell'esecuzione di Smith nel gennaio hanno riferito che egli ha continuato a tremare e contorcersi sulla barella per minuti prima di morire.

I media hanno ripetutamente tentato di ottenere commenti dai rappresentanti legali di Miller riguardo alla sua causa risolta e all'esecuzione imminente.

L'incidente del 1999

Miller sta affrontando la prospettiva della sua stessa fine da oltre vent'anni. È stato condannato a morte nel 2000 per l'omicidio di Lee Holdbrooks, Scott Yancy e Terry Lee Jarvis, avvenuto nel 1999.

Secondo un comunicato dell'ufficio del procuratore generale dell'Alabama, Miller era irritato dalle voci che giravano su di lui. Il 5 agosto 1999, Miller ha sparato a due delle vittime alla Ferguson Enterprises a Pelham, in Alabama, secondo i documenti del tribunale.

"Io sono stufo di sentire gente che sparge voci su di me", avrebbe detto Miller, brandendo una pistola mentre usciva dal suo ufficio, secondo i documenti del tribunale.

Yancy è stato colpito tre volte, secondo i documenti del tribunale, e reso immobile dopo il primo colpo che ha colpito la sua zona genitale e la spina dorsale, paralizzandolo.

Holdbrooks è stato colpito sei volte e ha tentato di fuggire lungo un corridoio prima che Miller lo colpisse mortalmente alla testa, facendolo cadere in una pozza di sangue, secondo i documenti.

Dopo l'omicidio di Holdbrooks e Yancy, Miller è andato al suo vecchio posto di lavoro, Post Airgas, dove Jarvis era impiegato.

Miller ha salutato Jarvis, che ha negato di aver diffuso voci su di lui, solo per essere colpito ripetutamente da Miller pochi minuti dopo.

Miller è stato infine catturato sull'autostrada, secondo i documenti del tribunale, con una pistola Glock caricata (con un colpo in camera e 11 colpi nel caricatore).

Un perito psichiatrico che ha testimoniato per la difesa di Miller ha determinato che era mentalmente malato e lottava con un disturbo delirante, che lo portava a credere che le vittime stessero diffondendo voci su di lui. Tuttavia, lo psichiatra ha opinato che il disturbo mentale di Miller non raggiungeva gli standard per una difesa di infermità mentale in Alabama.

"Penso che ci sia voluto troppo tempo per arrivare a questo punto", ha detto Tara Barnes, la vedova di Holdbrooks, a CNN martedì.

I familiari di Yancy e Jarvis non hanno ancora risposto ai tentativi di CNN di contattarli.

Spiegazione dell'ipossia da nitrogeno

Nel settembre 2022, gli ufficiali dell'Alabama hanno tentato di eseguire Miller mediante iniezione letale, ma hanno fallito a causa della loro incapacità di trovare le vene di Miller nel tempo prestabilito.

Miller era stato programmato per essere eseguito mediante iniezione letale dopo una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che aveva annullato un'ingiunzione della corte inferiore in una disputa prolungata su se sarebbe stato eseguito mediante iniezione letale o ipossia da nitrogeno, secondo il precedente resoconto di CNN.

Prima di quel primo tentativo, Miller e i suoi avvocati avevano cercato di garantire che sarebbe stato eseguito mediante gas nitrogeno, un metodo che aveva precedentemente scelto, ma che lo stato non era preparato ad attuare.

Dopo il tentativo fallito, Miller è stato riportato nel braccio della morte.

Miller e i suoi avvocati hanno intentato una causa contro il protocollo di ipossia da nitrogeno dello stato dopo che era stato utilizzato nell'esecuzione di Smith.

Smith era stato condannato a morte per il suo ruolo in un omicidio per assunzione del 1988 e, come Miller, aveva precedentemente superato un tentativo fallito di esecuzione mediante iniezione letale nel 2022.

Il processo di morte per gas nitrogeno comporta il costringere un inquilino a inspirare il 100% di gas nitrogeno, privandolo dell'ossigeno essenziale per la sopravvivenza. Tuttavia, i critici argomentano che la morte per gas nitrogeno può portare a un dolore esacerbato o addirittura alla tortura.

Durante l'esecuzione di Smith all'inizio di quest'anno, egli avrebbe mostrato segni di coscienza per "pochi minuti", e avrebbe continuato a tremare e contorcersi sulla barella per altri due minuti, secondo il resoconto del testimone dei media, secondo il precedente resoconto di CNN.

Ci sono stati poi alcuni minuti di respiro profondo prima che il respiro sembrasse rallentare e diventare impercettibile per i testimoni dei media, secondo il precedente resoconto di CNN.

"È stato chiaramente non la morte istantanea e indolore che avevano promesso", ha detto il dottor Jonathan Groner, professore di chirurgia alla Ohio State University College of Medicine, a CNN la scorsa settimana. "C'è molta indicazione che non fosse buono, non fosse gradevole".

Gli esperti hanno "fortemente condannato" l'esecuzione di Smith e l'applicazione dell'annegamento da gas nitrogeno, dichiarando in un comunicato che non era altro che una tortura approvata dallo stato.

L'uso di questa tecnica di esecuzione innovativa, che è stata dimostrata per causare sofferenza negli animali, è assolutamente riprovevole, opinano gli esperti.

L'idea è che eliminando completamente l'ossigeno e inspirando solo azoto puro, non si proverà quella sensazione opprimente, come se si stesse trattenendo il respiro, giusto?" ha chiesto Groner, che ha dedicato oltre vent'anni allo studio della pena di morte. Tuttavia, ha ammesso che la teoria non sembra funzionare nella pratica.

L'Alabama è lo stato unico ad aver sperimentato questo metodo di esecuzione, ma altri stati come la Louisiana, l'Oklahoma e il Mississippi hanno anche approvato la procedura di morte per ipossia da azoto, secondo il Death Penalty Information Center.

CNN's Dakin Andone e Lauren Mascarenhas hanno contribuito a questo articolo

