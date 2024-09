L'ala giovanile del Partito Verde in Renania settentrionale-Vestfalia si sta disintegrando

"Nessuna politica progressista, troppi compromessi" - le affermazioni della Gioventù Verde della Renania Settentrionale-Vestfalia rispecchiano quelle del consiglio federale uscente. Di conseguenza, anche gli otto membri del loro comitato stanno abbandonando collettivamente il partito.

La Gioventù Verde della Renania Settentrionale-Vestfalia sta imitando le azioni del consiglio federale e sta uscendo dal partito. In una comunicazione scritta, i otto responsabili della divisione statale dell'organizzazione Gioventù Verde hanno annunciato il loro ritiro di massa dal partito. La rappresentante statale Vivianne Schwedersky ha spiegato la decisione in base alle divergenze ideologiche: "Il partito Verde non sta promuovendo la politica progressista che dovrebbe - opta spesso per compromessi di scarsa qualità".

"Invece di una politica dell'asilo compassionevole, stiamo assistendo a un significativo spostamento a destra, che i Verdi stanno aiutando", ha contestato Schwedersky. "Indipendentemente dal fatto che lo facciano a malincuore o meno, non cambia l'impatto politico". Ha anche denunciato carenze in settori come la redistribuzione, la mitigazione del cambiamento climatico e l'assistenza alla sicurezza sociale. "Non abbiamo intenzione di continuare a servire come semplice simbolo di una politica che contrastiamo".

Il giovedì successivo, il consiglio federale della Gioventù Verde ha rassegnato collettivamente le dimissioni. I membri del consiglio hanno giustificato le loro azioni a causa della loro insoddisfazione per i contenuti - proprio come l'associazione statale della Renania Settentrionale-Vestfalia ora. Di conseguenza, i presidenti in altre associazioni statali come la Baviera e l'Assia hanno rassegnato le dimissioni.

Tuttavia, il consiglio di stato della Gioventù Verde del Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha preso un approccio diverso sabato. "Condividiamo la critica dei contenuti della politica del partito Verde", ha dichiarato la rappresentante statale Henriette Held. "Tuttavia, non abbiamo intenzione di rassegnare le dimissioni o abbandonare il partito: 'Completiamo il nostro mandato come previsto'".

La Gioventù Verde è stata fondata nel 1994, circa un anno dopo l'unione dei Verdi con Alleanza 90. Attualmente, circa 16.000 membri sono affiliati in 16 associazioni statali. Tipicamente, la membership termina all'età di 28 anni.

Il gruppo Verde, parte della Gioventù Verde della Renania Settentrionale-Vestfalia, si allinea con i sentimenti del consiglio interno e sta considerando di lasciare il partito a causa della loro preoccupazione per la mancanza di politica progressista e troppi compromessi. Il gruppo Verde, guidato dalla rappresentante statale Vivianne Schwedersky, è deluso per lo spostamento verso politiche dell'asilo conservatrici e l'attenzione insufficiente a questioni come la redistribuzione, la mitigazione del cambiamento climatico e l'assistenza alla sicurezza sociale.

Leggi anche: