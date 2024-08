L'Ajax si qualifica per i play-off dell'Europa League dopo aver fatto 34 penali in un notevole sparatutto contro il Panathinaikos.

Dopo che Ajax ha battuto Panathinaikos 1-0 ad Atene la scorsa settimana, la squadra greca ha pareggiato il risultato con un goal di Tetê al 89º minuto nella seconda partita. Quando le due squadre non sono riuscite a separarsi con un'ulteriore mezz'ora di tempi supplementari, è andata ai tiri di rigore.

Ajax ha alla fine passato il turno dopo aver vinto 13-12 ai tiri di rigore in un match che è durato 25 minuti di tensione.

"È stato incredibile", ha detto l'allenatore di Ajax Francesco Farioli, secondo il club. "Lo spirito e la dedizione della squadra sono stati eccezionali stasera. Non siamo perfetti, ma non si può dire che i giocatori non abbiano dato il massimo."

Ha superato il precedente record di 32 stabilito dopo che i Paesi Bassi hanno battuto l'Inghilterra 13-12 ai tiri di rigore nella finale del Campionato Europeo Under 21 del 2007.

Il difensore danese Anton Gaaei ha segnato il rigore vincente giovedì sera dopo che tre tiri consecutivi erano stati sbagliati, scatenando un ruggito di sollievo allo stadio Johan Cruyff.

Il veterano portiere di Ajax di 40 anni Remko Pasveer ha parato cinque rigori e ne ha segnato anche uno in un emozionante shootout.

several players had the opportunity to end the shootout earlier, but missed what would have been the winner as the pressure intensified.

Ajax will now face the Polish side Jagiellonia Białystok in the Play-off round to decide who earns a place in the Europa League group stages.

