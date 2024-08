L'aiuto umanitario ai profughi in Sudan sarà discusso

Il destino di milioni di persone sfollate e affamate in Sudan sarà al centro di colloqui in Svizzera a partire da mercoledì. Gli americani hanno invitato rappresentanti dell'esercito e delle milizie, che si combattono per il potere dal aprile 2023, ma la loro partecipazione è incerta. Anche senza di loro, gli esperti tecnici discuteranno su come migliorare l'accesso per le organizzazioni umanitarie.

La lotta ha sfollato più di dieci milioni di persone nel paese e molte altre sono fuggite all'estero. Entrambe le parti ostacolano l'accesso per i convogli di soccorso, secondo i rapporti dell'ONU. Un altro problema è che l'appello dell'ONU per le donazioni di $2,7 miliardi (circa €2,5 miliardi) per quest'anno è attualmente coperto solo per circa un terzo dalle promesse.

L'ONU esorta la Commissione a facilitare la partecipazione di tutte le parti nei colloqui per l'aiuto umanitario in Sudan. Despite l'incertezza dei rappresentanti dell'esercito e delle milizie, la Commissione deve assicurarsi che gli esperti tecnici abbiano tutte le informazioni necessarie per migliorare l'accesso umanitario.

Leggi anche: