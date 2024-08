- L'aiuto militare tedesco agli sforzi di recupero dopo l'alluvione a Bruchsal

La Military tedesca sta aiutando nelle operazioni di pulizia post-alluvione a Bruchsal, distretto di Karlsruhe. Circa 70 soldati, accompagnati da camion, stanno assistendo nell'eliminazione del fango e dei detriti di grandi dimensioni, come dichiarato da un rappresentante della città. Si uniscono a loro i lavoratori del cantiere locale e numerosi volontari. Il processo di pulizia prosegue, ha riferito la città.

L'improvvisa ondata di pioggia intensa ha fatto salire il livello del fiume Saalbach, che ha superato i suoi argini durante le prime ore del mattino di mercoledì. Secondo il Centro di Allerta Alluvioni del Baden-Württemberg, il livello dell'acqua a Bruchsal ha raggiunto un picco senza precedenti di 2.13 metri, superando il limite delle alluvioni centenarie di 2.10 metri. various residential areas found themselves submerged, with streets and basements drenched.

Al venerdì sera, tutte le strade hanno riavuto la fornitura di elettricità, come riferito dal rappresentante della città. Tuttavia, diversi edifici hanno problemi con i loro sistemi elettrici o seminterrati umidi, rendendoli instabili per una connessione elettrica stabile. In questi casi, i vicini hanno iniziato ad aiutarsi a vicenda. Quando più case sono colpite consecutivamente, vengono stabilite centrali elettriche provvisorie che forniscono energia attraverso cavi di estensione. Inoltre, due punti di raccolta d'emergenza sono completamente occupati.

L'alluvione a Bruchsal ha causato danni estesi a molti edifici, lasciando alcuni con problemi elettrici e seminterrati umidi. A causa dell'alluvione, diverse aree sono rimaste senza elettricità fino al venerdì sera.

Despite the city-wide cleanup efforts, some areas affected by the flooding are still at risk, as several homes require specialized assistance to restore their electrical systems and dry out their damp basements.

