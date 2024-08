- L'Aid tedesca per l'ambiente ha fatto causa con successo a Shell per olio motore "neutrale per le emissioni di CO2"

Il tribunale regionale di Amburgo ha accolto una causa intentata dall'Associazione tedesca per l'Ambiente (DUH) contro la società petrolifera Shell Germania. Ciò significa che l'azienda non può più pubblicizzare un olio per motori come "neutrale per le emissioni di CO2", come annunciato dal tribunale. Inoltre, Shell non può più promettere agli automobilisti, come fatto sul sito dell'azienda, di compensare le emissioni di CO2 causate da loro al prezzo di 1,1 centesimi per litro di benzina o gasolio.

Il direttore federale della DUH, Jürgen Resch, ha accolto la sentenza come un "KO per la tutela del clima". Con questa decisione del tribunale, "è stato fermata la truffa dei consumatori di Shell", ha spiegato.

La DUH critica la mancanza di trasparenza, ovvero informazioni su come viene raggiunta la neutralità delle emissioni di CO2. Inoltre, critica il fatto che, tra le altre cose, vengono acquistati crediti di emissione da progetti di protezione delle foreste in Perù e Indonesia per compensare le emissioni di CO2 causate.

I progetti di protezione delle foreste non sono adatti per compensare le emissioni di CO2 quasi in tutti i casi, "perché il gas serra CO2 rimane nell'atmosfera terrestre per molti secoli, mentre i gestori del progetto garantiscono solo che gli alberi rimarranno per alcuni anni o decenni", ha spiegato la DUH. Il CO2 legato agli alberi può quindi essere rilasciato.

La DUH ha annunciato che continuerà a fare causa contro tutte le altre aziende che pubblicizzano prodotti o servizi fossili come climaticamente neutrali utilizzando promesse di compensazione inadeguate. Ha invitato l'industria e il commercio a "ridurre onestamente l'impatto ambientale e climatico dei loro prodotti, pubblicare i valori effettivi in modo che sia possibile un confronto e rinunciare a qualsiasi forma di greenwashing".

La sentenza del tribunale regionale di Amburgo non è ancora vincolante. La Corte d'Appello di Amburgo (OLG) dovrebbe decidere su eventuali appelli.

Un'altra sentenza di un ulteriore processo per il clima della DUH presso il tribunale regionale di Amburgo, in cui l'organizzazione ha vinto contro la compagnia di crociere Tui Cruises venerdì, non è ancora vincolante, come ha ulteriormente annunciato l'aiuto ambientale. (Numero di procedimento 315 O 9/24)

In questo caso, il tribunale ha anche accolto la DUH e confermato l'inganno dei consumatori a causa di una promessa fatta da TUI Cruises di raggiungere un'operazione di crociera decarbonizzata entro il 2050. La DUH critica il fatto che tali promesse debbano avere una base realistica e non possono essere basate su dichiarazioni false.

Il tesoriere federale della DUH, Jürgen Resch, ha espresso soddisfazione per la decisione del tribunale, affermando: "Questa sentenza è un colpo significativo alla truffa climatica di Shell". La DUH ha inoltre sottolineato la sua intenzione di fare causa ad altre aziende che

Leggi anche: