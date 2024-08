- L'agosto registra un calo significativo dell'entusiasmo per lo shopping in Germania

Crisi economica, aumento delle fallimenti e prospettive economiche cupe: la fiducia dei consumatori in Germania ha subito un significativo calo questo mese. Dopo un aumento a luglio, l'atmosfera dei consumi ad agosto ha subito un notevole calo, secondo l'ultima indagine sulla climate dei consumi condotta dagli istituti di Norimberga GfK e NIM.

Le previsioni per settembre suggeriscono un calo dell'indice di clima dei consumi a meno 22 punti, in calo di 3.4 punti, secondo quanto riferito dagli istituti. Prima della pandemia di COVID-19, l'indice era stato relativamente stabile intorno a +10 punti.

Aumentano le preferenze per il risparmio

Le aspettative riguardo al reddito e allo sviluppo economico sono diminuite, così come il desiderio di spendere, mentre il desiderio di risparmiare è aumentato.

"Sembra che l'entusiasmo suscitato dal Campionato Europeo di Calcio in Germania sia stato solo temporaneo e sia svanito. Inoltre, i resoconti negativi sulla sicurezza del lavoro stanno rendendo i consumatori più pessimisti, rendendo improbabile un rapido ritorno della fiducia dei consumatori", ha dichiarato Rolf Bürkl, esperto dei consumatori del NIM.

"L'aumento dei numeri di disoccupazione, l'aumento dei fallimenti delle imprese e i piani di diverse aziende tedesche per ridurre la forza lavoro stanno causando preoccupazione tra molti dipendenti", ha sottolineato Bürkl.

Calo più significativo in quasi due anni

Le famiglie tedesche vedono la loro situazione finanziaria nei prossimi 12 mesi come significativamente meno ottimistica rispetto a un mese fa: l'indicatore delle aspettative di reddito è diminuito di 16,2 punti. "Un calo più sostanziale delle aspettative di reddito in un mese è stato osservato per l'ultima volta quasi due anni fa, a settembre 2022", hanno notato i due istituti - tuttavia, i tassi di inflazione erano significativamente più alti in quel momento.

Per l'indagine mensile, gli analisti dei consumi hanno interrogato circa 2.000 persone in questo caso, durante il periodo dall'1 al 12 agosto. Il cliente è la Commissione Europea.

