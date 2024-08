- L'agosto del 2024 in Renania settentrionale-Vestfalia è stato duro e eccessivamente caldo.

L'estate del 2024 nel Nord Reno-Westfalia non è stata una tipica estate di piacere, caratterizzata da un caldo eccessivo e da un po' di pioggia. Lo suggeriscono i primi risultati del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach. La temperatura media nel Nord Reno-Westfalia (NRW) è stata di 18 gradi, leggermente inferiore alla media nazionale di 18,5 gradi, ma ancora 1,7 gradi più alta rispetto al periodo di riferimento del 1961-1990 (16,3 gradi). Questo fornisce agli studiosi un'indicazione del cambiamento climatico a lungo termine.

Inizialmente, il fresco di giugno ha ritardato l'inizio dell'estate, secondo i meteorologi. Tuttavia, le temperature sono salite notevolmente in seguito. Durante la metà di agosto, alcuni termometri hanno superato i 35 gradi. Con l'abbondanza di sole, non sorprende che tra giugno e agosto la Renania Settentrionale-Vestfalia abbia registrato 650 ore di sole - superiore alla media usuale (554 ore).

Non un'estate idilliaca: piogge frequenti a giugno, luglio e agosto.

Contemporaneamente, il tempo lungo il Reno e il Weser è stato caratterizzato da piogge ricorrenti, a volte con temporali, come riferito dal DWD. In totale, questo ha contribuito a una media di pioggia di 257 litri per metro quadrato, appena superiore alla media comune. Per riferimento, il periodo di riferimento del 1961-1990 indica la media a lungo termine di 240 litri per metro quadrato.

La pioggia è caduta anche in forti rovesci e è stata accompagnata localmente da forti tempeste: in alcune aree, le cantine sono state allagate e le strade sono state inondate. Durante il Campionato Europeo di Calcio, alcune visualizzazioni pubbliche sono state colpite da tempeste in arrivo. Durante luglio, diversi tornado hanno attraversato la regione durante una tempesta e hanno lasciato danni nel Münsterland.

Per formulare un bilancio preliminare, il Servizio Meteorologico Tedesco utilizza i dati dei suoi circa 2000 stazioni di monitoraggio in tutta la Germania.

