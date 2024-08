- Lago balneare di Darmstadt colpito da alghe blu

La città di Darmstadt avverte di una maggiore concentrazione di alghe blu-verdi nella Grube Prinz von Hessen. "Queste sono riuscite a svilupparsi molto bene a causa delle alte temperature e della forte luce solare degli ultimi giorni", ha annunciato la città. La concentrazione di alghe blu-verdi nell'acqua è raddoppiata in quattro giorni e ora corrisponde al livello di allerta 2 dell'Agenzia Federale per l'Ambiente.

Si raccomanda ai cittadini di non far giocare o nuotare i bambini dove si sono formate tappeti verdi. Inoltre, i cani non dovrebbero bere o nuotare in queste aree. Si consiglia di evitare immersioni o sport acquatici. Dopo il nuoto, è raccomandato fare una doccia accurata e cambiare i vestiti per evitare irritazioni della pelle.

Non si esclude un divieto totale di nuoto

Se la situazione peggiora, potrebbe essere imposto un divieto assoluto di nuoto, ha sottolineato la città.

Quest'estate, altri laghi in Assia sono stati colpiti dalle alghe blu-verdi, tra cui il Wißmarer See vicino a Gießen o lo Schultheis-Weiher a Offenbach. Sono state segnalate anche tracce di cianobatteri in due laghi nel distretto di Hersfeld-Rotenburg.

Secondo l'Agenzia per la Protezione della Natura, dell'Ambiente e della Geologia dell'Assia (HLNUG), le alghe blu-verdi nell'acqua sono riconoscibili dalle striature verde-azzurre. Inoltre, un lago interessato può avere un leggero odore di muffa. Per gli esseri umani, può essere particolarmente spiacevole se ingeriscono l'acqua contaminata: i cianobatteri possono causare problemi gastrointestinali. Tuttavia, è possibile anche l'irritazione della pelle e degli occhi se i bagnanti vengono a contatto con l'acqua.

Evitare di ingerire acqua contaminata

Tuttavia, l'insorgenza di alghe blu-verdi non è insolita, ha spiegato Winfried Staudt dell'agenzia alla fine di luglio. "Ci sono stati altri anni in cui faceva molto caldo e secco. Allora ne abbiamo avuti molti di più". Ci sono alcune proprietà che rendono un lago più suscettibile ai cianobatteri. "Sono sempre gli stessi candidati", ha detto Staudt. "In generale, sono laghi piuttosto ricchi di nutrienti e piuttosto piccoli e poco profondi".

I bambini dovrebbero evitare di giocare vicino o di nuotare in aree con tappeti di alghe verdi. Se la situazione peggiora, tutte le attività di nuoto potrebbero essere temporaneamente proibite per tutti, compresi i bambini.

