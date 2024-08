L'aggressore ha sparato tre colpi alla testa della vittima.

In una sera di martedì, gli echi degli spari risuonarono attraverso la Stazione Centrale di Francoforte. Un tragico incidente ha lasciato un cittadino turco senza vita, ucciso da un altro connazionale sulla banchina della stazione. La procura generale ha ora fatto luce sull'orrido incidente.

Dopo gli spari letali, la procura generale tratta il caso come un omicidio. Dominik Mies, portavoce dell'ufficio, ha annunciato: "Abbiamo emesso un mandato di arresto per il sospetto per l'accusa di omicidio". Se i due si conoscessero o meno è ancora oggetto di indagini in corso, ha dichiarato Mies. Il caso è ancora nella sua fase iniziale.

Intorno alle 21, un uomo di 27 anni è stato ucciso con un colpo alla testa nel cuore della Stazione Centrale di Francoforte. Il principale sospetto, un 54enne, è stato immediatamente arrestato dalla Polizia Federale. Entrambi gli individui hanno la cittadinanza turca, secondo fonti ufficiali. La vittima è morta sulla scena del crimine. Il 54enne comparirà davanti a un giudice il giorno successivo.

Stando alle rivelazioni dell'indagine, il 54enne avrebbe avvicinato la vittima da dietro, vicino alla banchina 9, intorno alle 21:05, e avrebbe sparato un colpo alla testa della vittima. Dopo la caduta della vittima, il sospetto avrebbe sparato altri due colpi alla testa prima di fuggire, ha riferito Mies.

Grazie all'intervento tempestivo e abile della Polizia Federale, il sospetto è stato arrestato vicino alla scena del crimine. Gli agenti sono riusciti a impedire all'uomo di salire su un treno e fuggire. L'arma utilizzata è stata ritrovata durante le indagini. Il sospetto risiede in Baden-Württemberg. La vittima non aveva un indirizzo registrato.

La stazione è stata temporaneamente chiusa per circa 25 minuti a causa delle attività delle forze dell'ordine. I negozi all'interno della stazione hanno chiuso temporaneamente. L'incidente ha causato alcune modifiche ai programmi dei treni e ritardi.

In risposta all'incidente, le autorità tedesche stanno lavorando per portare il colpevole alla giustizia. L'indagine è in corso e il sospetto è attualmente in custodia, in attesa del suo processo.

