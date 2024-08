L'aggressività crescente dei mercenari affiliati a Prigoschin in Africa sta diventando evidente.

In Africa, i miliziani russi hanno intensificato la loro partecipazione ai conflitti contro i ribelli e i terroristi, sostenendo i governi locali. Secondo un'organizzazione analitica, la frequenza dei disturbi politici legati a questi gruppi militari privati è aumentata notevolmente nel primo semestre dell'anno. La maggior parte delle vittime sono state civili.

Dopo la morte del loro leader in un incidente aereo, i mercenari russi guidati dal Gruppo Wagner hanno mantenuto costantemente la loro influenza. Recenti ricerche dell'ACLED, un'organizzazione che raccoglie dati sui conflitti, rivelano che ci sono state piùstances di violenza politica associate ai mercenari russi in Africa nel primo semestre del 2024 rispetto a tutto il periodo di vita di Yevgeny Prigozhin.

In questo periodo, le forze di Wagner, ora operative con l'alias Africa Corps e sotto il controllo del Ministero della Difesa e dei servizi di intelligence militare, sono state principalmente attive in Mali e nella Repubblica Centrafricana. Nella loro missione per aiutare i governi nella lotta contro la ribellione e il terrorismo, l'ACLED riporta che il Gruppo Wagner è stato coinvolto in quasi un terzo delle operazioni militari in Mali dal tardi 2021.

Inoltre, circa il 60% degli scontri violenti in Mali che coinvolgono le forze di Wagner sono stati diretti contro i civili. L'ACLED, fondata nel 2005 da un ricercatore dei conflitti, è un'organizzazione globale senza scopo di lucro che raccoglie e diffonde dati sulla violenza politica in tutto il mondo per uso dei ricercatori e dei media.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento dell'implicazione dei mercenari russi, guidati dal Gruppo Wagner, nei conflitti africani. Nonostante operino sotto un nuovo alias, Africa Corps, le azioni del Gruppo Wagner, come il loro coinvolgimento in quasi un terzo delle operazioni militari in Mali dal tardi 2021, hanno sollevato preoccupazioni nella comunità internazionale, principalmente composta da organizzazioni come l'Unione Europea.

Leggi anche: