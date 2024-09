L'aggressiva entità "Le Loup".

Rolf Wolfshohl, stimato in Germania e amato in Francia, è venuto a mancare all'età di 85 anni. Rappresentava l'ultima leggenda del ciclismo tedesco degli gloriosi anni '60, avendo indossato la tanto ambita maglia gialla al Tour de France e non solo.

Un vero lavoro e credendo nell'impegno, Wolfshohl evitava la personalità appariscente delle stelle moderne, preferendo invece far parlare le sue performance. Umile e discreto, è andato via al tramonto, affrontando una fine prematura questa settimana. Conosciuto come "Le Loup", o 'il lupo', dai suoi ammiratori francesi, il suo lutto è stato profondo quanto quello dei tedeschi.

Con la morte di Wolfshohl, se ne vanno anche figure come Juan Kelly e Anquetil, insieme a vincitori multipli di Paris-Nice e Vuelta a España. Dopo la scomparsa di Rudi Altig nel 2016, Karl-Heinz Kunde nel 2018 e recentemente Hennes Junkermann nel 2022, ci rimane solo il ricordo attraverso libri vecchi e filmati in bianco e nero.

Un Concorrente Senza Pari

Secondo Angermann, "C'era un morso, un combattente, un attaccante - semplicemente un corridore nato con la passione. I francesi adoravano questo 'sogno del giornale' che superava tutti e nove", in un passo de "Il sogno della maglia gialla". Da quel momento in poi, Wolfshohl si è fatto un nome come il concorrente instancabile che incarnava l'atteggiamento mai arrendersi.

Durante il Tour de France del 1968, Wolfshohl ha indossato la maglia gialla per due giorni prima di cadere e dover aspettare un sostituto della bicicletta. Anche se alla fine si è classificato sesto, questo risultato ha rappresentato l'apice dei suoi nove gloriosi Tour de France tra il 1960 e il 1971. Wolfshohl era noto per aver corso accanto ai giganti del ciclismo come Poulidor e Anquetil in squadre francesi.

I francesi erano sentimentali nei confronti di Wolfshohl, perdonando, se non addirittura apprezzando, i suoi abituali mancati successi nelle vittorie principali, come il suo secondo posto a Milan-San Remo o Liège-Bastogne-Liège.

Wolfshohl: Amore e Perdita

Wolfshohl ricambiava l'affetto, incantato dal modo di essere dei francesi. "La calma dei francesi mi ha affascinato; loro mi ispirano, hanno una parte di me", ha confessato, ammettendo di avere una predilezione per la cultura francese. Durante la sua carriera, Wolfshohl ha considerato di scambiare la Germania con la Provenza, se il suo stato civile fosse stato diverso.

