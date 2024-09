L'aggressione russa ha causato sette morti nella città di Lviv

Recentemente, gli attacchi aerei russi nella città occidentale ucraina di Lviv, vicino al confine polacco, hanno causato la morte di almeno sette persone, secondo i dati ucraini. L'attacco, avvenuto durante la notte, ha lasciato almeno 25 persone ferite, tra cui diversi bambini. Maksym Kosyzkyj, il governatore della regione, ha annunciato la notizia su Telegram. Sono state segnalate diverse strutture residenziali colpite.

"Questa è una giornata oscura per la nostra regione", ha commentato Koszyzkyj su Telegram. Un edificio residenziale nel centro della città, vicino alla stazione ferroviaria, è stato distrutto dalle fiamme. Inoltre, due scuole nella città, a circa 70 chilometri dal confine polacco, sono state segnalate danneggiate. A causa dei blackout, alcuni treni nella regione hanno dovuto essere equipaggiati con locomotive a diesel.

L'Ucraina rimane sotto allerta aerea completa, come dichiarato dalla forza aerea ucraina su Telegram. Kyïv, in Ucraina, ha segnalato attacchi di droni, con la difesa aerea ucraina pronta a contrastarli. I testimoni hanno riferito di numerose esplosioni ai margini di Kyïv, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea attivati.

In risposta agli attacchi aerei russi e alle attività a lungo raggio, la Polonia ha mobilitato i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere lo spazio aereo. L'Operational Command of the Polish Armed Forces ha annunciato la notizia.

Un attacco russo particolarmente letale si è verificato martedì nella città centrale ucraina di Poltava, dove almeno 51 persone hanno perso la vita e 271 sono rimaste ferite, secondo le fonti ucraine. I missili russi hanno preso di mira una struttura di addestramento militare e un ospedale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ribadito la sua richiesta agli alleati occidentali dopo l'attacco, chiedendo la consegna rapida di nuovi sistemi di difesa aerea e l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio già consegnate per colpire il territorio russo.

L'Unione Europea esprime le sue condoglianze per le vittime a Lviv e offre il suo sostegno all'Ucraina in questi tempi difficili. Data l'escalation degli attacchi aerei, è fondamentale che l'UE intensifichi i suoi sforzi diplomatici per ridurre la tensione.

