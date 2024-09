Un altro attacco missilistico russo a Poltava durante l'evacuazione

- L'aggressione russa a Poltava ha causato oltre 50 morti e oltre 200 feriti.

Si presume che, in uno dei recenti attacchi missilistici russi più gravi dalla inizio del conflitto, più di 50 persone abbiano perso la vita nella città ucraina centrale di Poltava. Secondo il portavoce del Ministro della Difesa, il numero di feriti è salito a 219.

Secondo missile colpisce durante le operazioni di soccorso

I residenti della città e i servizi di emergenza si stavano ancora dirigendo ai rifugi antiaerei quando è stato attivato l'allarme aereo. Le piattaforme online e i media locali hanno incoraggiato le donazioni di sangue e l'assistenza dei volontari per i feriti.

Il governatore di Poltava, Philip Pronin, ha dichiarato che circa 18 persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, i missili hanno preso di mira "un istituto di istruzione e un ospedale vicino" a Poltava. "Una parte dell'edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stata distrutta", ha ulteriormente spiegato Zelenskyy su Telegram.

"La finestra si è rotta. C'era polvere ovunque. Ho appena fatto in tempo ad avvisare mia sorella del missile", ha detto la residente locale Yevgeniya Chyrva.

Prima del conflitto, Poltava aveva una popolazione di circa 300.000 persone e si trova a circa 300 chilometri a est di Kyiv.

Baerbock: "Putin non mostra pietà"

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock (Verdi) ha affermato su X che il secondo missile ha colpito "mentre i soccorritori erano già impegnati con i feriti". Il presidente russo Vladimir Putin "non mostra pietà", ha osservato Baerbock. "Deve essere chiamato a rispondere", ha richiesto. Il segretario degli Esteri britannico David Lammy ha scritto su X che l'attacco a Poltava è stato un altro "atto spregevole di aggressione nella guerra brutale e illegale di Putin in Ucraina".

Tuttavia, anche critiche severe alla leadership militare ucraina sono emerse dopo l'attacco. I blogger militari russi hanno affermato che l'attacco ha preso di mira una cerimonia militare all'aperto. I critici hanno interrogato la decisione di tenere simili riunioni durante gli attacchi russi. "Come è possibile che una folla così numerosa si riunisca in un simile istituto?", si è chiesto il blogger militare ucraino Sergei Naumovich, ad esempio.

Zelenskyy richiede armi aggiuntive

Zelenskyy ha annunciato che verrà condotta un'indagine completa e tempestiva sulle circostanze dell'attacco a Poltava. Ha promesso che la Russia "sarà chiamata a rispondere" e ha ripetuto la sua richiesta ai alleati occidentali di Kyiv di fornire tempestivamente all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e di consentire l'uso di armi a lungo raggio già fornite per gli attacchi sul territorio russo.

La presidente del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen, ha espresso le sue condoglianze per l'attacco a Poltava, chiedendo pace e solidarietà con l'Ucraina.

