- L'aggressione di Putin nel Donbass indebolisce significativamente la linea difensiva dell'Ucraina nel settore orientale

Il conflitto nelle regioni orientali per tutto l'anno non è stato vantaggioso per un'Ucraina libera. I russi hanno spinto con forza in diversi luoghi, ma gli ucraini hanno resistito saldamente – tuttavia, alla fine hanno dovuto cedere alcune posizioni. I russi hanno subito perdite significative e il loro progresso è stato lento. In termini militari, si potrebbe dire che Kyiv ha scambiato territorio con tempo e vite, se si crede alle relazioni da Kyiv sulle perdite russe.

Questa strategia si è dimostrata ingannatrice in febbraio con la caduta della città fortificata di Avdiivka. In una ritirata affrettata, solo una parte delle truppe è riuscita a sfuggire all'accerchiamento. Molti soldati sono stati catturati o uccisi mentre tentavano di attraversare i campi. Qui è stata dimostrata la piena potenza degli attacchi aerei mirati dei russi. Più di 100 bombe precisi sono cadute sui difensori.

Successivamente, il fronte ucraino ha iniziato a crollare. Kyiv aveva sempre meno energia per contrattacchi aggressivi, mentre i russi raffinavano le loro tattiche. Il loro avanzamento non è stato veloce, ma la situazione delle forze ucraine appariva sempre più tetra. Nonostante la resistenza sostenuta, sono stati costretti a ritirarsi.

La situazione è peggiorata ulteriormente nel corso di agosto con il fronte che si disintegrava. Tre città cruciali erano minacciate: Chasiv Yar, Toretsk e Pokrovsk. Kyiv non è stata in grado di fermare i russi a causa della mancanza di soldati e attrezzature. Questo problema esisteva da tempo, ma da quando la Battaglia di Kursk, è diventato significativamente più grave. Parti delle estese linee del fronte erano a malapena presidiate. Quando i russi incontravano una resistenza decisa da truppe d'élite altamente motivate, come negli edifici ad alta quota di Toretsk, tentavano prima di utilizzare attacchi aerei mirati. Se fallivano, miravano altrove dove non c'era resistenza o dove incontravano truppe di coscritti appenadeployed. I coscritti inesperti hanno lottato contro il combattimento ravvicinato di piccole unità. In questo modo, i russi hanno bypassato le posizioni più forti degli ucraini, che alla fine sono stati costretti a ritirarsi.

Poiché le migliori unità hanno combattuto a Kursk, non c'era forza per una difesa elastica. In precedenza, le formazioni d'élite avevano supportato le truppe regolari come una brigata antincendio durante gli attacchi russi. Ora, i contrattacchi erano ridotti ad azioni su piccola scala. A volte un carro armato impediva ai russi, a volte un gruppo di soldati delle forze speciali. Hanno ottenuto alcuni successi e sono riusciti a respingere alcuni gruppi russi – ma queste azioni individuali non hanno avuto un impatto duraturo.

Nel est, si sta pagando il prezzo dei successi a Kursk. Putin non è stato attirato. Finora, pochi truppe sono state ritirate dall'est e inviate a Kursk. I russi hanno mantenuto il loro obiettivo strategico nell'est in primo piano e stanno inizialmente accettando l'occupazione ucraina del territorio russo. Il comando ucraino afferma che i russi stanno gettando le loro ultime riserve nella battaglia nell'est e che la crisi sarà presto finita. Tuttavia, non ci sono prove a sostegno di questo. Attualmente, i russi stanno intensificando la loro offensiva.

Nelle vicinanze di Pokrovsk, i blogger ucraini riferiscono di trincee vuote e posizioni abbandonate. Solo droni e mine stanno ostacolando l'avanzata russa. A quanto pare, anche i piloti dei droni vengono inviati al fronte per colmare i vuoti. Ci sono rapporti che i comandanti regionali non stanno segnalando accuratamente la situazione reale al fronte. "La situazione nel settore di Pokrovsk non è più critica, è già catastrofica," dice il giornalista militare ucraino Yuriy Butusov.

Non c'è parlare di una ritirata caotica. Le truppe rimanenti si stanno ritirando verso le città, dove cercheranno di fermare i russi in una linea del fronte più corta. Almeno a Torez, i russi hanno già raggiunto il territorio effettivo della città. Stanno avanzando verso il centro della città e hanno bypassato la grande prigione simile a una fortezza ai margini orientali della città. A Pokrovsk, i russi si stanno avvicinando alla città più velocemente e la stanno accerchiando da sud. Secondo i blogger russi, hanno già captured la parte orientale dell'insediamento di Selydove dopo aver preso la miniera vicina e il suo cumulo di scorie.

Finora, i russi non hanno captured Chasiv Yar, Torez e Pokrovsk. Tuttavia, non è ancora chiaro se gli ucraini siano riusciti a stabilire una difesa stabile a Torez e Pokrovsk. Se falliscono, è possibile che i russi prendano queste città relativamente rapidamente. Se Kyiv sarà in grado di gestire la crisi attuale, le città potrebbero fare la fine di Bachmut o Avdiivka – distruzione totale. Data la spinta russa e la attuale debolezza delle forze ucraine, non è prevista una battaglia difensiva prolungata.

Tre città decideranno la Battaglia per il Donbass. Pokrovsk è dove convergono le principali linee di rifornimento del fronte ucraino del Donbass. Con questo avanzamento russo ora a meno di dodici chilometri di distanza, la città non può più funzionare come hub logistico. Questa minaccia alle linee di rifornimento mette in pericolo l'intero fronte nell'est. Chasiv Yar, Torez e Pokrovsk proteggono la catena di città da Sloviansk a Kostiantynivka. Queste grandi città sono l'ultima linea di difesa di Kyiv nell'est. Se i russi prendono il controllo di Chasiv Yar, Torez e Pokrovsk, avranno una posizione superiore per rompere questa linea in un'offensiva successiva.

È difficile tenere a bada l'avanzata russa senza rinforzare significativamente le nostre forze di fanteria, artiglieria e carri armati. Il problema è se Kyiv ha riserve sufficienti per rafforzare il Donbass e continuare la campagna di Kursk. Se Kyiv deve trasferire truppe dal nord per ristabilire l'ordine nell'est, l'offensiva di Kursk può essere considerata un fallimento in essenza.

Nonostante l'importanza strategica di Pokrovsk, le forze ucraine hanno incontrato difficoltà nel mantenere una difesa solida a causa di truppe e risorse insufficienti. Altre città, come Časiv Jar e Toрез, sono anch'esse minacciate e la loro caduta potrebbe indebolire significativamente la posizione di Kiev nell'est.

Di fronte a queste sfide, il comando ucraino continua a cercare modi per rafforzare le difese e prevenire un eventuale avanzata russa. Tuttavia, la questione di sapere se hanno abbastanza riserve per fornire rinforzi all'est senza compromettere altre iniziative strategiche rimane una preoccupazione maggiore.

Leggi anche: