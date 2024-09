L'aggressione di Essen si è concentrata su una famiglia in particolare.

Nella città di Essen, sono stati segnalati incendi dolosi in edifici residenziali che hanno lasciato circa 30 persone ferite, con due giovani bambini in condizioni critiche. Il sindaco Thomas Kufen ha commentato i primi risultati, suggerendo che gli incendi erano stati specificamente indirizzati contro una particolare famiglia. Ha espresso preoccupazione per il fatto che i giovani bambini siano stati messi in pericolo.

Kufen ha ringraziato i pompieri, i servizi di emergenza e la polizia per i loro sforzi encomiabili. Ha lodato il coraggio dei residenti locali che hanno aiutato a trattenere il sospetto piromane utilizzando attrezzi improvvisati prima dell'arrivo della polizia.

Il sospetto di 41 anni sarà presentato davanti a un giudice più tardi nella giornata. Secondo la polizia, è accusato di grave incendio doloso e tentato omicidio, con i suoi motivi ancora da chiarire. La polizia sta invitando chiunque abbia footage dell'incidente a condividerlo.

Inoltre, il sospetto sta anche essendo indagato per aver investito un furgone di consegna in due negozi in precedenza durante il giorno e per aver brandito armi da taglio per intimidire le persone. La polizia ha rivelato che è un residente di Essen con cittadinanza siriana.

Le vite appese a un filo

I due giovani bambini feriti in modo critico per inalazione di fumo stanno ricevendo cure in cliniche specializzate. Il portavoce della polizia non ha potuto confermare le condizioni attuali dei bambini.

Gli incendi si sono verificati in due edifici residenziali nei distretti di Altenessen e Stoppenberg nel pomeriggio di sabato. Gli edifici sono stati presto dichiarati irraggiungibili, intrappolando i residenti all'interno. I vicini hanno fornito scale, ma non erano abbastanza alte. Un portavoce dei pompieri ha dichiarato che all'arrivo, i residenti erano già appesi alle finestre, stringendo i bambini. La situazione era intensa. Tutti i residenti sono stati alla fine salvati dai pompieri.

Al culmine dell'incidente, circa 160 operatori di emergenza sono stati mobilitati. Affrontare due grandi incendi contemporaneamente è una sfida anche per una grande città come Essen, ha ammesso il portavoce. L'operazione è durata circa un'ora e mezzo.

Le squadre dei pompieri hanno lavorato instancabilmente per spegnere gli incendi nei distretti di Altenessen e Stoppenberg, salvando numerose vite. Il sindaco Kufen ha elogiato i pompieri per i loro sforzi eroici di fronte a una situazione così difficile.

