L'aggressione all'assistente di volo è "una delle peggiori" nella storia della compagnia aerea, dice il CEO di American Airlines

Il volo 976 dall'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York a Santa Ana, in California, è atterrato a Denver in sicurezza dove la polizia ha "rimosso e arrestato il passeggero", ha dichiarato la compagnia aerea.

Una fonte che conosce i dettagli dell'incidente ha dichiarato che "l'attacco non è stato provocato", aggiungendo che il passeggero è andato verso il retro dell'aereo e ha dato due pugni in faccia all'assistente di volo, rompendole il naso.

Il capo dell'American Airlines ha dichiarato che l'incidente di mercoledì "è una delle peggiori manifestazioni di comportamento indisciplinato a cui abbiamo mai assistito".

In una dichiarazione video pubblicata sui social media, l'amministratore delegato di American Airlines, Doug Parker, ha dichiarato di sostenere l'assistente di volo ferita e di vietare all'uomo accusato di averla aggredita di volare di nuovo con la compagnia aerea.

"Non è sufficiente", ha detto Parker. "Stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che venga perseguito nella misura più ampia possibile".

L'FBI ha dichiarato che sta indagando sull'incidente. L'agenzia ha dichiarato che non sono stati effettuati arresti e che l'indagine è in corso.

Anche la Federal Aviation Administration ha dichiarato giovedì che indagherà sull'incidente.

L'American Airlines sta collaborando con le autorità, secondo il portavoce della compagnia aerea Curtis Blessing. "Siamo indignati per quanto riportato a bordo", ha dichiarato Blessing.

All'inizio dell'anno la FAA ha adottato una politica di tolleranza zero per i passeggeri indisciplinati a bordo dei voli. In agosto l'agenzia ha dichiarato di aver emesso più di 1 milione di dollari di multe per i passeggeri indisciplinati nel 2021.

Una multa di 45.000 dollari, annunciata in agosto, è stata comminata a un passeggero accusato di aver lanciato il suo bagaglio contro un altro passeggero e, mentre era sdraiato sul pavimento del corridoio, di aver "afferrato un'assistente di volo per le caviglie e di averle infilato la testa sotto la gonna".

Nell'ultimo aggiornamento, la FAA ha dichiarato che quest'anno ci sono state 4.941 segnalazioni di passeggeri indisciplinati.

Un sondaggio dell'Associazione degli assistenti di volo pubblicato a luglio ha rivelato che, dei 5.000 assistenti di volo intervistati, l'85% ha dichiarato di aver avuto a che fare con passeggeri indisciplinati nel 2021.

Secondo il 61%, i passeggeri indisciplinati hanno usato un linguaggio sessista, razzista e/o omofobico, mentre il 17% ha dichiarato di essere stato vittima di un'aggressione fisica quest'anno.

Fonte: edition.cnn.com