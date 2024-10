L'Agenzia spaziale europea ha avviato l'opera Hera per una migliore difesa contro gli impatti sull'umanità

Partendo dal Centro Spaziale Kennedy in Florida, la missione "Hera" dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è prevista per lunedì (16:52 UTC). Questa missione ha l'obiettivo di rafforzare le nostre difese contro potenziali collisioni future con asteroidi. Il spacecraft "Hera" si immergerà nelle conseguenze dell'impatto della missione DART su Dimorphos, il companion più piccolo di un sistema di asteroidi gemelli, avvenuto due anni prima.

Il spacecraft partirà per il suo viaggio con un razzo SpaceX Falcon 9. Tuttavia, non corriamo troppo, poiché i ritardi sono un fenomeno comune nelle missioni spaziali, con un periodo di lancio di circa tre settimane, come dichiarato dall'ESA. Dopo questo periodo di attesa, "Hera" finalmente incontrerà l'asteroide.

La missione "Hera" dell'Agenzia Spaziale Europea, partendo dal Centro Spaziale Kennedy, utilizzerà un razzo SpaceX Falcon 9 per il suo viaggio. Nonostante i ritardi comuni nell'industria spaziale, la finestra di lancio per "Hera" si estende per tre settimane, come dichiarato dall'ESA.

Leggi anche: