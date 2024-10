L'agenzia internazionale per l'applicazione della legge avverte di una potenziale vittoria della mafia sulle autorità tedesche

La comunità globale delle forze dell'ordine lancia l'allarme: i sindacati criminali stanno aumentando il loro potere. Questi gruppi organizzati ora hanno la capacità di potenzialmente "disturbare le nazioni stabilite", comprese quelle industrializzate in Europa. Il traffico illecito di droga continua ad essere la principale fonte di reddito, con battaglie territoriali segnalate in alcune regioni della Germania.

Il direttore uscente dell'Interpol Jürgen Stock esprime preoccupazione per le organizzazioni criminali attive a livello globale. "Il mondo sta rischiando di perdere la battaglia contro il crimine organizzato transnazionale", ha dichiarato Stock. La capacità di questi gruppi di "anche destabilizzare le nazioni industrializzate" ha raggiunto un nuovo picco, ha aggiunto.

Stock, che lascerà il suo incarico come capo dell'Interpol dopo un mandato decennale a novembre, ha menzionato il brasiliano Valdecy Urquiza come probabile successore. L'Interpol è l'organizzazione di polizia più grande del mondo, composta da 196 stati membri e che coordina la cooperazione internazionale della polizia.

Stock ha sottolineato che i gruppi criminali precedentemente regionali hanno ora esteso le loro operazioni a tutti i continenti. "Sono diventati globali, operano come corporation globali", ha detto l'ufficiale senior, evidenziando le loro "risorse senza precedenti" per attività come il traffico di esseri umani e armi.

La cocaina rimane un problema significativo

Tuttavia, la principale fonte di reddito rimane il traffico illecito di droga, in particolare la cocaina. Questo problema sta diventando sempre più rilevante nei paesi dell'Europa centrale, compresa la Germania. "Stiamo affrontando una vasta gamma di droghe sul mercato criminale. Ma al momento, la cocaina sta dimostrando di essere un problema maggiore", ha aggiunto Stock.

Nonostante le segnalazioni di sequestri record di droga nei porti di Anversa, Rotterdam e Amburgo, i prezzi e la disponibilità sulle strade sono rimasti invariati - un chiaro segno di una fornitura abbondante. Le stime suggeriscono che le agenzie di legge e ordine riescono a sequestrare solo circa il 15-20% di tutte le importazioni di droga.

Questo è problematico a causa della presenza crescente di fentanil, un oppioide sintetico, nelle droghe. "Stiamo assistendo alla sua diffusione nei mercati europei", dice il capo dell'Interpol. Il fentanil è considerato più pericoloso di altre droghe, con gli esperti che suggeriscono che è circa 50 volte più forte dell'eroina. Una dose potenzialmente letale è considerata essere solo 2 milligrammi.

"Le autorità portuali sono chiaramente compromesse"

Il fentanil ha contribuito a un significativo problema di droga negli Stati Uniti, portando a decine di migliaia di morti. Secondo un istituto nazionale statunitense che si concentra sull'abuso di droga, più di 70.000 persone sono morte per overdose di fentanil nel 2021.

Secondo Stock, la cocaina proviene principalmente dai cartelli della droga sudamericani, in particolare in Colombia, Perù e Bolivia. Viene trasportata sui navi nei porti come Guayaquil, in Ecuador. "Da lì, il mercato diventa altamente flessibile", ha spiegato Stock. Questa droga altamente redditizia raggiunge l'Europa attraverso diverse rotte, con un prezzo di strada di circa 70-90 euro per grammo.

Una delle rotte passa attraverso l'Africa occidentale politicamente instabile, con le droghe che raggiungono infine l'Africa del Nord e la regione del Mediterraneo. Una sfida significativa in questi porti, compresi quelli europei, è il livello di corruzione, spesso segnalato dai capi della polizia locali. "L'afflusso di droga può essere spiegato solo dal fatto che le autorità portuali e coloro che vi lavorano sono chiaramente compromesse", ha detto Stock.

"Ci sono anche segnalazioni dalla Germania"

In questa rotta, il traffico di droga spesso porta alla violenza. Inoltre, la fase finale della fornitura illegale comporta la vendita a livello di strada, portando a dispute territoriali tra le gang locali. "E poiché è così redditizio, combattono anche per il loro territorio in questa fase", ha detto Stock, citando esempi come la Svezia, il Belgio e i Paesi Bassi. "Ma ci sono anche segnalazioni dalla Germania, che indicano che questo conflitto è iniziato, almeno in parti del paese", ha aggiunto.

Per contrastare questa minaccia, Stock promuove la cooperazione tra le agenzie di legge e ordine nazionali. Consiglia di concentrarsi sul targeting dei dieci-quindici gruppi più grandi.

