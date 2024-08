L'agenzia federale sperimenta un'ondata di domanda di consulenza energetica

Il Ministero dell'Economia annuncia una riduzione del finanziamento per i consigli sull'energia. La notizia causa un'affluenza di proprietari di case all'autorità responsabile per i consigli sull'energia. Il portale online dell'Ufficio Federale cade temporaneamente.

L'annuncio a breve termine della riduzione del finanziamento per i consigli sull'energia ha portato ad un'affluenza all'Ufficio Federale per gli Affari Economici e il Controllo delle Esportazioni (BAFA). Tra lunedì e mercoledì sono state presentate 13.000 domande, ha annunciato il Ministero dell'Economia a Berlino. In precedenza, la media giornaliera era di 440 domande.

Il portale online del BAFA è temporaneamente caduto sotto la forte domanda, rendendo impossibile presentare una domanda di finanziamento l'6 agosto, come ha ulteriormente annunciato il ministero. Le parti interessate possono presentare la loro domanda retroattivamente alle vecchie condizioni di finanziamento; è richiesta una semplice dichiarazione. Il ministero ha avvertito di tentativi di frode: il BAFA ha registrato domande iniziate l'6 agosto e tentativi falliti verificati.

Il Ministero dell'Economia ha annunciato l'5 agosto che il finanziamento sarebbe stato notevolmente ridotto - efficace dall'7 agosto. Da allora, un consiglio sull'energia per una riqualificazione edilizia a basso consumo energetico è stato coperto solo al 50% invece del precedente 80%. I contributi massimi sono stati dimezzati a un massimo di 650 euro per case unifamiliari o bifamiliari e 850 euro per case con tre o più appartamenti.

150.000 domande attese entro la fine dell'anno

"Purtroppo, decisioni del genere devono essere prese con breve preavviso", ha spiegato il ministero. "Purtroppo, non è possibile altrimenti, in modo che i fondi non vengano rapidamente esauriti da un'affluenza".

Il ministero ha spiegato lunedì che la riduzione del finanziamento era "inevitabile" data la situazione fiscale e la continua alta domanda di consigli sull'energia finanziati. Entro luglio di quest'anno, il numero di domande per i consigli sull'energia negli edifici residenziali aveva raggiunto un picco record di 80.000. Il governo federale si aspetta più di 150.000 domande entro la fine dell'anno.

I consigli sull'energia sono destinati a sostenere i consumatori nella riqualificazione energetica delle loro case. Ciò può includere, ad esempio, la sostituzione delle finestre o l'isolamento delle pareti esterne. Gli esperti consigliano su quali misure sono sensate e in che ordine dovrebbero essere implementate.

È possibile creare anche un piano di riqualificazione individuale (iRS), che offre ulteriori opportunità di finanziamento: coloro che hanno un iRS creato possono ricevere il 20% di finanziamento per la vera e propria riqualificazione invece del 15%. Le spese ammissibili per le singole misure sono raddoppiate con un iRS da 30.000 euro a 60.000 euro.

Leggi anche: