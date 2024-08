- L'Agenzia federale dell'occupazione riporta migliaia di posti vacanti

Migliaia di posti di formazione in Sassonia sono ancora vacanti, secondo l'Agenzia federale per il lavoro. Nel corso dell'anno di formazione corrente, le aziende hanno registrato circa 19.440 posti di formazione, di cui 7.583 ancora liberi. Pertanto, le possibilità per i circa 4.620 candidati ancora alla ricerca sono buone, ha annunciato la direzione regionale sassone dell'agenzia federale per il lavoro. Per molti giovani, l'anno di formazione inizia tipicamente in tarda estate e autunno.

La domanda di giovani talenti sul mercato di formazione sassone rimane elevata, ha spiegato il responsabile delle imprese Klaus-Peter Hansen. I cercatori di lavoro dovrebbero candidarsi, anche se non sono riusciti a ottenere il posto di formazione preferito. "Varrebbe la pena dare un'occhiata alle regioni e alle città limitrofe e informarsi sulle alternative."

I posti vacanti più numerosi sono per la formazione come commesso di vendita al dettaglio (1.444), seguiti da venditore (848). Tuttavia, ci sono anche molti posti vacanti per meccatronica (748), assistente di ufficio (647), specialista della logistica (603) e meccanico di tornitura (446).

Date le circostanze attuali in Sassonia, dove numerosi posti di formazione rimangono vacanti, le opportunità di impiego in questi settori sono molteplici. Pertanto, i cercatori di lavoro che non hanno ancora ottenuto il posto di formazione preferito non dovrebbero perdere la speranza e ampliare la loro ricerca alle regioni e alle città limitrofe.

Leggi anche: